台灣捐款400萬歐元 協助重振烏克蘭保險市場

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（中央社記者吳書緯台北14日電）外交部今天指出，台灣捐款「歐洲復興開發銀行-烏克蘭復甦及重建擔保機制」400萬歐元，協助重振烏國保險市場。歐洲復興開發銀行12日舉行機制啟動儀式，駐英代表姚金祥致詞表示，盼透過此一機制，與民主盟友共同協助烏克蘭重建。

外交部今天表示，為協助烏克蘭重振國內保險市場，提升國際社會投資烏國的意願，台灣同意自「台灣-歐銀技術合作基金」（TaiwanBusiness-EBRD Technical Cooperation Fund）移撥400萬歐元，至歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）倡議的「烏克蘭復甦及重建擔保機制」（Ukraine Recovery and Reconstruction Guarantee Facility, URGF）。

外交部指出，2日在台北舉行簽署儀式，由外交部政務次長田中光擔任見證人，雙方簽署代表為外交部國際組織司司長孫儉元與歐銀捐助夥伴關係處處長歐圖（Camilla Otto）。

外交部說明，歐銀另於12日在倫敦總部舉行「烏克蘭復甦及重建擔保機制」啟動儀式，台灣由駐英代表姚金祥代表參加。

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姚金祥致詞表示，台灣堅定支持烏克蘭，並期盼透過此一機制，與理念相近民主盟友共同協助烏克蘭重建。

外交部表示，俄烏戰爭導致國際再保險機構對承保烏克蘭業務產生疑慮，歐銀因此倡議「烏克蘭復甦及重建擔保機制」，以募集1億1000萬歐元為目標，為戰爭風險可能造成的損失提供額外擔保，以提升國際投資人信心，進而促成烏國的經濟復甦，改善人民生活。目前除台灣外，法國、英國、挪威、歐盟及瑞士也都已承諾捐款支持。（編輯：張均懋）1131214