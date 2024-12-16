藍白邀與重大刑案被害者家屬對談 大法官被提名人婉謝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北16日電）司法院正、副院長及大法官被提名人對於民眾黨立委張啓楷、國民黨立委吳宗憲聯名發函邀請參與重大刑事案件被害者家屬會談一事，今天發布共同聲明指出，基於維護憲政體制運作，且依法審查程序業已完竣，尚不宜參與個別立法委員為司法個案舉辦活動，因此婉謝受邀出席。

總統賴清德8月底提名 張文貞 張文貞 出生：1969年8月31日

學歷：美國耶魯大學法學博士

經歷：台灣大學法律學院特聘教授、陽明交通大學科技法律學院合聘教授、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長、國際公法學會諮議會成員、國際憲法學會執行委員會委員兼全球學者 看更多 關閉 出任司法院長， 姚立明 姚立明 出生：1952年1月15日

學歷：德國畢勒佛大學法學博士

經歷：財團法人國會觀察文教基金會董事長、中華民國憲法學會理事、立法委員 看更多 關閉 出任司法院副院長，以及 何賴傑 何賴傑 出生：1960年10月20日

學歷：德國杜賓根大學法學博士

經歷：政治大學法律學系教授、政治大學法律學系系主任、政治大學法學院院長、政治大學主任秘書、司法院刑事訴訟法研修小組委員、刑事訴訟改革成效評估委員會委員、台灣法學會理事長 看更多 關閉 、 陳運財 陳運財 出生：1961年8月10日

學歷：日本神戶大學法學博士

經歷：成功大學法律學系教授、大法官釋憲案件及最高法院刑事大法庭鑑定人、台日刑事法研究學會發起人 看更多 關閉 、 王碧芳 王碧芳 出生：1964年1月3日

學歷：台灣大學法律學研究所碩士

經歷：最高行政法院法官兼審判長、三審法院法官、大法官書記處處長 看更多 關閉 、 廖福特 廖福特 出生：1965年6月16日

學歷：英國牛津大學法學博士

經歷：中央研究院法律學研究所研究員、總統府人權諮詢委員會副主委、國家人權委員會諮詢顧問 看更多 關閉 與 劉靜怡 劉靜怡 出生：1966年9月5日

學歷：美國芝加哥大學法學博士

經歷：中央研究院法律學研究所合聘研究員、台灣大學國家發展研究所教授兼所長、民國111年憲判字第13號判決健保資料庫案鑑定人、人工智慧國際組織GPAI專家 看更多 關閉 共7位為司法院大法官人選。

總統府今天代轉113年司法院院長、副院長及5位大法官被提名人共同聲明。

聲明指出，關於張啓楷、吳宗憲聯名發函邀請司法院正、副院長及大法官被提名人參與重大刑事案件被害者家屬會談一事，先向2位立委對被害者權益關懷與重視表達尊重。

聲明表示，為尊重立法院朝野黨團協商決議行使同意權審查程序，他們一致認為，基於維護憲政體制運作，且依法審查程序業已完竣，尚不宜參與個別立法委員為司法個案舉辦活動，因此婉謝受邀出席。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聲明指出，在立法院全院委員會進行同意權審查期間，被提名人均配合相關程序安排，已先依限答復各黨團有關資格與適任性所提書面提問，於12月10日至12日全院委員會審查會期間，就立委所提各項詢問，說明各自理念與看法，希望能爭取理解與支持。

聲明指出，他們深切體認，每個人的基本權利保障都同等重要。民主社會固有多元的價值主張，相信透過持續的溝通對話，周延的法制建構，能夠逐步健全刑事制度有關強化被害人及其家屬權益保障。未來若能獲得立法院同意出任大法官，必將超出黨派獨立行使職權，為保障人民基本權利貢獻一己力量。（編輯：林興盟）1131216