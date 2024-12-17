大法官被提名人婉拒見受害者家屬 立委質疑府方施壓

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（中央社記者陳俊華台北17日電）民眾黨立委張啓楷今天說，原本邀大法官被提名人與台南殺警案等受害者家屬會面卻集體缺席；他質疑總統府暗中施壓，被提名人未來擔任大法官後，有辦法獨立行使職權嗎。

民眾黨立委張啓楷、國民黨立委吳宗憲今天邀台南殺警案殉職員警的姊姊，以及師鐸獎女教師命案受害人的先生及兒子，共同舉行記者會。

張啓楷說，上週審查大法官被提名人廖福特時，曾問廖福特「有沒有想過，願意與家屬面對面溝通？聽聽他們的想法？」廖福特答「當然願意，如果有機會的話」，沒想到卻跳票，昨晚總統府發布所有大法官被提名人的共同聲明，強調「依法審查程序業已完竣，尚不宜參與個別立法委員為司法個案舉辦之活動，因此婉謝受邀出席」。

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張啓楷指出，大法官獨立行使職權，為什麼總統府要發這樣的聲明，是受到總統賴清德、還是總統府秘書長潘孟安的指示；他也質疑，這些被提名人未來擔任大法官後，有辦法獨立行使職權嗎。

吳宗憲表示，他看過太多凶案現場、血淋淋的屍體，陪家屬一路走過來，很能體會到社會還是有惡魔存在，面對他們還是要有霹靂手段，不能只有菩薩心腸，才能保護更多善良的人；未來可透過修法，對被害者家屬有更好的保障，讓憾事不再發生。（編輯：林興盟）1131217