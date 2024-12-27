人權會與內政部合作 強化警察等執法人員人權認知

（中央社記者吳書緯台北27日電）為促使警察等執法人員能充分尊重和保護公民權利，國家人權委員會與內政部合辦「合作促進執法人員人權教育計畫」。人權會副主委王幼玲今天表示，盼計畫能深化警察等執法人員的人權理念和改變執法文化的重要契機。

人權會與內政部今天上午在台大校友會館舉行「合作促進執法人員人權教育計畫」啟動記者會，人權會副主委王幼玲、人權會委員王榮璋、田秋堇、葉大華、監委張菊芳、浦忠成、內政部常務次長吳堂安、警政署長張榮興、移民署長鐘景琨、警察大學校長楊源明等人。

王幼玲致詞表示，人權會自成立以來就致力推動人權教育，人權是每一個人與生俱來的權利，也是社會穩定和進步的基石，這次的合作計畫不僅是針對警察的教育訓練，更是深化人權理念和改變執法文化的重要契機，希望這次以職務需求為導向的人權培訓，使所有的警察與執法人員，都可以成為第一線的人權工作者。

王幼玲說明，警察的職權行使和民眾日常生活密切相關，與人權保障也有高度關聯，包括日常的巡查或是臨檢，第一線面對的可能都是不利處境的群體，例如身心障礙者、兒童或是外籍移工，因此與內政部合作促進執法人員人權教育計畫，將以警察為優先對象，以警察的職務需求為核心，逐步推展有效的人權教育，促使警察將所學融入職權行使，形成對於人權保障的落實。

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吳堂安表示，這次的合作計畫不僅是教育訓練的升級，也是深化人權理念的開端，改變執法文化的重要契機，內政部會持續推動更多相關人權教育，讓執法人員能更加理解依法行政和人權保障之間的衡平，讓執法人員站在人民的立場、人民的角度思考問題，進一步解決問題，這樣社會才會更加和諧與更美好。

針對合作計畫，人權會表示，將透過教材融入、培訓手冊、實作研習等3大合作，深化執法人員對人權的理解與實踐，以警察職務需求為核心，通過專業化及以實踐導向的培訓，促使執法人員在日常職務行使中，能夠充分尊重和保護公民權利。（編輯：張若瑤）1131227