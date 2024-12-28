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副總統：百億海外圓夢計畫 讓青年自信面對世界

2024/12/28 12:55
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（中央社記者溫貴香台北28日電）今天是全國客家日，副總統蕭美琴出席客家青年論壇致詞表示，總統賴清德提出青年海外圓夢計畫，總經費達新台幣百億元，不只是要接近土地認識自己的文化與歷史，更要有自信面對世界，讓青年從不同視角建構面對世界的自信。

副總統蕭美琴上午出席「2024全國客家日─客家青年論壇」，這次論壇以「世代共好 航向未來」為主題，這次論壇吸引全國超過230位青年及專家學者參加，透過專題演講、青年分享及多元對話，探討客家文化的傳承與創新，激盪跨世代合作的嶄新思維。

蕭副總統出席致詞表示，今天主題是「世代共好 航向未來」從不同視角與客家青年分享客家文化的保存、創生、創新等各個面向實踐的經驗分享，激盪出新的收穫。

她表示，文化的保存是刻不容緩，當年的數十種語言，才經歷了多少年時間，很多語言已經從土地上消失，這些文化的傳承與土地、歷史的連結也就從此中斷，每個世代有不同使命，社會上看到許多客家青年用不同的方式進行文化傳承，不管是語言、農業、音樂等領域讓人欽佩。她相信，這些文化的傳承是創造台灣多元豐富與更精彩的力量。

她說，不論是前總統蔡英文或現任總統賴清德，青年政策是政府施政的重點，投資青年的未來就是投資台灣的未來，更重要是，投資青年，賴總統提出0到22歲投資未來世代，從不同面向、不同年齡、不同政策。

她特別提及，近期總統推出百億青年海外圓夢計畫，不只是要接近土地，認識自己的文化與歷史，更要有自信面對世界，每一位青年都有不一樣夢想， 但不是每一位青年都有資源到世界上追逐夢想，賴總統這項百億圓夢計畫是提供種子資源，讓青年從不同視角面對世界建構自信。

副總統提到，政府長期透過語言、藝術等文化推廣，促進客家庄社會經濟發展，推動客家傳統價值與創新，讓更多客家及非客家族群都能理解、尊重並參與其中。

她說，未來政府會繼續支持台灣各族群在文化傳承的努力，更會做青年後盾，強化與青年與客家文化連結，擴大支持客家青年參與公共事務，並在不同教育階段提供政策及資源強化客家青年培力。

前客委會主委、也是現任圓山飯店董事長葉菊蘭，以「好奇、熱情的社會關懷穿越劇」進行專題演講，分享豐富的公職經驗與文化行政視野，提出客家文化「世代共好」的重要性，並強調青年是文化未來的關鍵推手。她勉勵青年朋友，透過創新思維和行動力，讓客家文化在現代社會中找到新的定位，並推向國際舞台。（編輯：蘇龍麒）1131228

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