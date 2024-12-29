官兵錯誤手槍臥射姿勢 學者：雙手須打直籲強化訓練

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（中央社記者游凱翔台北29日電）陸軍一名官兵持手槍臥射時將擊錘抵在眼部的錯誤姿勢引起議論，六軍團則強調將嚴格人員訓練。學者今天認為，美軍臥射時身體會微傾、頭部微靠手臂，雙手須打直抵銷後座力，籲軍方務必強化訓練。

網路近日流傳一名官兵持手槍臥射時，卻將手槍擊錘抵在眼部進行準星瞄準的不正確姿勢，受到各界議論，認為錯誤的姿勢在擊錘向後時衝擊眼部，恐造成眼睛失明，期間一度外傳照片經變造。

但陸軍第六軍團指揮部對此回應，有關網傳官兵實施手槍臥射訓練照片，照片為轄屬269旅日前實施戰鬥教練課程，但訓練過程官兵瞄準動作未符規定。

六軍團強調，單位將持續加強幹部教育及嚴格人員訓練，以避免類似案件再次發生。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，為避免去脈絡化的解讀，首先要確認此畫面是經由動態錄影截圖，還是單張拍攝，因為官兵有可能是在射擊前的校準或微調槍身姿態；而此若是單張畫面呈現，手槍距離眼睛這麼近已違反常理，更不符合基本臥射姿態，「甚至連夜市射氣球還不如」，因此僅靠單一畫面解讀要更謹慎。

蘇紫雲說明，依照美軍的手槍臥射姿勢，右撇子為例，臥倒後身體微右傾，頭部微靠右手臂後「兩手打直持槍向前」；另外，臥射還有進階版本的躺射，將頭往後仰將手槍夾在膝蓋實施射擊。

蘇紫雲強調，無論如何，實施射擊時手臂要打直，藉此抵住後座力，而非如照片中的錯誤射擊方式，呼籲軍方務必加強訓練。（編輯：蘇志宗）1131229