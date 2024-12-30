權利回復基金會通過52件賠償案 總賠償金逾1.2億元

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（中央社記者高華謙台北30日電）權利回復基金會今天說，27日召開董事及監察人會議，通過50件生命或人身自由賠償金申請案，以及2件財產所有權被剝奪申請案，總賠償金額超過新台幣1.2億元。其中一件被害人是228處理委員會的委員，無故遭逮捕後槍殺。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會今天發布新聞稿表示，截至11月底，就威權統治時期國家不法行為致生命或人身自由受侵害申請案，累計受理2262件，其中1984件獲得賠償、另有56件撤回申請、46件因申請人不符資格或其他要件而駁回。

基金會告訴中央社記者，這次通過其中一案被害者在228事件期間被推舉為228處理委員會的委員，但無故遭國軍逮捕，並在宜蘭頭城慶元宮（俗稱頭城媽祖廟）前被槍殺。

基金會說，被害者的子女只知道被害者死於槍殺，直到家屬欲移民美國、需要辦理相關手續時，才發現連被害者的死亡證明書都拿不出來，家屬也曾寫信給故總統蔣經國討要被害者死亡證明書，卻無下文。

基金會表示，此案被害人遭槍決死亡，依權利回復條例規定賠償金額1200萬元，扣掉過去有受賠償、補償金額600萬元後，賠償差額共600萬元。

此外，基金會統計，財產所有權被剝奪案件，截至11月已受理274件、其中21件已通過賠償，另有43件撤回申請、146件駁回。

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基金會表示，這次通過2件財產案件中，其中一案財產因已滅失而以金錢賠償，另一案被害者是前台灣省商會聯合會理事長黃添樑，有近80筆土地被沒收，分散在雙北各地，此案也是基金會財產返還處理目前最大宗的案件；經基金會立案調查後，這次決議歸還一塊台北市精華區土地，其餘土地仍在陸續返還中，預估全數處理完畢可能要2年至3年。

基金會說，名譽回復證書申請案通過數近9成，累計受理3134件，現已通過2783件；民眾可持證書至各戶政事務所辦理被害者戶籍資料加註名譽回復記事。另外，基金自成立以來，連續2年舉辦公開平復國家不法暨名譽回復儀式，並由總統主持，顯見政府重視轉型正義工作，基金會將持續努力，確保被害者及家屬回復應有權利。（編輯：蘇志宗）1131230