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朝野攜手推動運動部成立 盼壯大台灣

2025/1/7 19:32
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（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院會今天三讀通過運動部組織法等案，朝野立委在三讀後發言時一團和氣，未針鋒相對，除分別說明相關法制通過後的重點，也希望讓世界看到（見）台灣、壯大台灣。

立法院會今天三讀通過運動部組織法，明定行政院為辦理全國運動業務，促進全民運動等，特設運動部，掌理國家運動政策與法規的研擬等10款事項，也規定運動部設全民運動署。

國民黨立委洪孟楷、羅廷瑋、林倩綺，及民進黨立委吳思瑤、郭昱晴、范雲、陳秀寳、張雅琳，以及台灣民眾黨立委吳春城在運動部組織法等案三讀後登記發言。

洪孟楷說，進入立法院後，就一直認為成立運動部可以提升國力，並且讓世界看到台灣，而成立運動部有4大重點，包括人才培育、國際交流、產業發展及永續樂活。

羅廷瑋表示，今天三讀通過的法案有多項重點，例如運動單獨設部、組織專責化等，而成立運動部是國家的大事，除了是在朝野共同努力下完成，也代表國民黨在立法院不會為了反對而反對，一定以民優先。

林倩綺指出，法案通過只是起點，如何落實組織架構等是要持續努力的工作，期待運動部成為推動體育產業邁向新紀元的重要力量，也為全民創造運動平台、為國家創造更多榮耀。

吳思瑤說，今天完成運動部相關法制，讓「一部一署三中心」上路，組織、人事、預算一次到位，而這一屆國會，違憲亂政的惡法太多、福國利民法案太少，今天成立運動部是在紛擾的國會中難得的正能量、好消息，期待朝野持續合作。

陳秀寳指出，未來運動部會全力推動競技運動全民化、促進競技專業發展等，而運動部的成立要歸功於全民的關心以及每一位運動員的付出，也感謝朝野立委的共識。

郭昱晴說，運動部的成立讓台灣運動事業進入全新階段，增加國際的參與度，鞏固台灣在全球運動產業的地位，也希望可以讓台灣成為運動平權國家，也讓運動團結台灣。

吳春城表示，過去體育署只重視競技活動，把體育做小，希望運動部成立後，成為全民的運動跟產業，每個部會都是運動部，期盼運動部官員要用新思維，運動不只是年輕人，55歲以上的壯世代也可以一起運動。

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此外，民進黨立委林宜瑾透過新聞稿表示，運動部成立後，除了培育運動人才，也要發展全民運動、形塑整體運動文化、壯大整體產業。

國民黨立委楊瓊瓔於臉書撰文，期待在今年看到體育署升格成運動部，感謝為台灣運動付出的選手和人員，未來立委跟政府都要更努力做後盾。（編輯：林興盟）1140107

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