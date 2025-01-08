調查國發基金不當投資 立院擬調閱投資34家事業資料

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（中央社記者郭建伸台北8日電）立法院國發基金調查委員會今天通過擬調閱文件，包含從2016年起的「直接投資組合中重要新興事業」歷年持股比例變化、投資金額、投資績效虧損及相關會議紀錄，共計34家，並請相關單位於1個月內提供。

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天討論調閱文件資料、保管及查閱注意事項。

國民黨立委林思銘等人提出擬調閱文件與資料的要點，內容包含國發基金從2016年起「直接投資組合中重要新興事業」歷年持股比例變化、歷年投資金額、歷年公股代表名單、歷年投資績效及虧損情形，以及評選所召開的相關會議的紀錄、會議資料及簽到表。

此外，擬調閱文件也包含從2016年起國發基金依據「直接投資事業退場機制作業要點」所召開的釋股政策評估會議紀錄、會議資料、簽到表，以及國發會、國發基金管理會於2016年起與「直接投資組合中重要新興事業」所有往來函文。

林思銘表示，這些資料與國發基金有無不當投資、管理失職有關，有調閱必要性，請委員會支持通過。

不過民進黨立委沈伯洋質疑，這個調閱範圍非常大，恐怕有70到80家新興事業，且哪些公司可以提供或不能提供，應該請國發基金代表來說明。民進黨立委莊瑞雄則表示，調閱起始點從2016年民進黨執政開始，政治意味濃厚，甚至還要調閱所有資料打算「慢慢找」，這做法有顯失職，應該直接釋明哪幾家事業涉及投資不當後再調閱。

民進黨立委鍾佳濱則比喻，這種調閱作法像是班上有2、3位學生有問題，但全班同學卻一起被叫到訓導處問話，為何不先調閱在野黨先前關注的如興、聯合再生。

擔任會議主席的民眾黨立委黃國昌表示，依據立法院職權行使法，行政機關有不提出調閱資料的法定事由，若真的有資料不便提供，國發會等單位可在函覆時敘明原因，過往其他委員會調閱時也是依此方式處理；至於調閱範圍，從2016年起國發基金直接投資的新興事業只有34家。

民進黨立委吳思瑤表示，這樣的調閱範圍與資料不曉得國發會要花多少時間整理，資料可能像預算書一樣高，不曉得要用幾台卡車運過來。黃國昌表示，其實資料量不大，他2017年擔任立委調閱如興資料時，送來的就只有3個資料夾。

由於討論過程長達90分鐘仍沒有共識，林思銘等人提案建請停止討論，但此舉遭到民進黨立委大肆批評，「又來了，就是只會表決」。黃國昌裁示表決處理時，民進黨立委仍輪番發言，並質疑黃國昌身為主席不尊重其他參與立委，場面一度混亂。

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不過因國民黨立委占多數，最終以6票同意通過調閱文件與資料要點。黃國昌裁示，請國發會、國發基金管理會依照調查委員會所列要點提供，並請於1個月內提供，各位立委在過年後可以查看資料，並在下會期進入「真槍實彈」。

黃國昌也表示，為體恤議事人員辛勞，調閱時間只有週一、週四的上午9時到下午5時，資料陳列於群賢502會議室，其餘時間則請立委前一天先預約。（編輯：翟思嘉）1140108