黃國昌批影射白集會妨害司法 鍾佳濱質疑對個案施壓

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北10日電）立法院下週將以「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯」為題安排專報，民眾黨團總召黃國昌批評，民進黨利用公民集會進行拙劣的政治操作，呼籲全民上街讓傲慢政府聽見人民聲音。

排案召委、民進黨立委鍾佳濱受訪表示，他完全尊重人民表達言論的自由，人民也絕對享有合法集會、遊行的自由，但發起者有責任要向社會說明，其目的為何，特別是一再宣稱受到不公平的審判，因此號召群眾上街，難道不會被外界認為這意圖為個案施壓。

前民眾黨主席柯文哲再度遭羈押，民眾黨日前發起於11日司法節總動員集結，並號召公民對民進黨與總統賴清德發出怒吼。不過，立法院司法及法制委員會安排13日議程，將邀請司法院、法務部率所屬相關單位列席就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告並備質詢。

黃國昌傍晚透過臉書表示，他一定尊重召委安排議程的權利，然而從議程就知道賴政府是以何等輕蔑態度，在看待妨害司法公正、關說司法這樣嚴肅的議題。

黃國昌指出，要討論是否涉及妨害司法公正，當然沒有問題，但民進黨是不是忘了他們自家人才是這當中的「翹楚」，包含前法務部部長邱太三、民進黨黨團總召柯建銘都有相關紀錄。

黃國昌強調，民進黨想用明天的公民活動，進行拙劣的政治操作，前總統蔡英文「把街頭還給人民」的莊嚴宣示再次淪為笑柄。他呼籲民眾於明天下午2時站上自由廣場，讓民進黨知道，這不是毛毛雨，更不是在妨害司法公正，而是要讓傲慢的民進黨政府聽見人民的聲音。

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鍾佳濱則質疑，黃國昌多次在國會殿堂用影射方式批評法務部、司法院，當立委質詢政策時，黃國昌卻關切個案，甚至要求列席官員就個案承諾，這在司法及法制委員會是大忌。

鍾佳濱指出，不是參加遊行的民眾妨害司法公正，而是號召民眾上街對抗司法審判的人，是否構成妨害司法公正罪嫌，這個可以討論，而且他也想請實務工作者，即司法院、法務部，讓其就此議題來探討、親自表達看法。（編輯：張若瑤）1140110