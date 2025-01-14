民團：藍白刪轉型正義預算 阻斷不當黨產歸還全民

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（中央社記者葉素萍台北14日電）陳文成博士紀念基金會等民間團體今天表示，國民黨與民眾黨刪減轉型正義相關預算，將嚴重阻斷不當黨產歸還全民、大幅削弱各部會正開展的轉型正義工作，國民黨將能成功搶救不當黨產、復辟再起，衝擊台灣的民主鞏固。

陳文成博士紀念基金會、鄭南榕基金會、台灣二二八關懷總會等民間團體晚間透過聲明，質疑藍白摧毀台灣民主根基，聯手阻斷不當黨產歸還全民。

民團表示，不當黨產委員會追討不當黨產歸還全民、促進轉型正義基金、行政院人權與轉型正義處督導各部會推動轉型正義，是當前台灣推動轉型正義、落實民主鞏固的三大重要支柱。不當黨產委員會自2016年成立以來，已為全民追討回國民黨不當黨產近1000億元，幾個重要的追討不當黨產訴訟正處於關鍵時刻，而且以小規模預算承擔大量業務。

民團認為，若按國民黨立委提案刪凍，將嚴重衝擊不當黨產委員會的基本維運，更嚴重影響「不當黨產調查」，追討黨產訴訟將陷入停擺危機，無法為全民追討國民黨在戒嚴時期無償或低價取得國家資產、黨營企業、強占人民財產及政府獎補助等龐大資產。

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民團表示，國民黨與民眾黨聯手在國會阻斷不當黨產歸還全民、消解轉型正義推展，證明國民黨並無反省過往對台灣人民實行長達半世紀的戒嚴統治，而民眾黨護航國民黨「搶救不當黨產」，其所謂的「新政治」，並無「轉型正義」理念，顯現轉型正義尚未在台灣落實，追討不當黨產尚未翻頁。

民團說，要向國民黨與民眾黨表達嚴正抗議，呼籲全民發聲行動。（編輯：林興盟）1140114