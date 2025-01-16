在野擬大刪總預算 卓榮泰親上火線開記者會【直播】
2025/1/16 10:17（1/16 10:33 更新）
（中央社記者賴于榛台北16日電）在野黨立院黨團近日表態大幅減列各部會今年度文宣及業務費用，行政院長卓榮泰上午11時30分將主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，邀集國科會、經濟部、陸委會、國防部、農業部、數發部、內政部等部會代表與會。
行政院新聞傳播處通知稍早通知，行政院11時30分將於新聞中心舉行「114年中央政府總預算相關說明」記者會，卓榮泰、行政院發言人李慧芝、國科會主委吳誠文、經濟部長郭智輝、陸委會主委邱垂正、國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹、國防部副部長柏鴻輝、內政部次長馬士元、法務部次長徐錫祥、農業部次長胡忠一、數發部次長林宜敬出席。（編輯：楊凱翔）1140116
影片來源：行政院開麥啦-2
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