加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列哈瑪斯停火 加薩居民街頭歡呼起舞、尼坦雅胡感謝美方
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

在野擬大刪總預算 卓榮泰親上火線開記者會【直播】

2025/1/16 10:17（1/16 10:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北16日電）在野黨立院黨團近日表態大幅減列各部會今年度文宣及業務費用，行政院長卓榮泰上午11時30分將主持「114年中央政府總預算相關說明」記者會，邀集國科會、經濟部、陸委會、國防部、農業部、數發部、內政部等部會代表與會。

行政院新聞傳播處通知稍早通知，行政院11時30分將於新聞中心舉行「114年中央政府總預算相關說明」記者會，卓榮泰、行政院發言人李慧芝、國科會主委吳誠文、經濟部長郭智輝、陸委會主委邱垂正、國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹、國防部副部長柏鴻輝、內政部次長馬士元、法務部次長徐錫祥、農業部次長胡忠一、數發部次長林宜敬出席。（編輯：楊凱翔）1140116

影片來源：行政院開麥啦-2
延伸閱讀
總預算案協商首日爆口角 3296提案待處理無進度通刪軍事設備預算3%惹議 民眾黨團：近年朝野同意傅崐萁：潛艦國造預算照列 暫時凍結18億元數發部：若業務費砍至1元或全刪 將影響台灣網路安全人事總處：軍公教加薪須待總預算通過後回溯發放在野黨擬減列總預算 政院盼理性審查讓國家更好藍委提案刪百億預算 恐衝擊3000元節能家電汰換補助
卓榮泰
在野黨釀刪台電預算 經部：舉債、漲電價是方向部會文宣費恐全刪 邱泰源憂影響推動健康台灣新制
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
在野黨釀刪台電預算 經部：舉債、漲電價是方向
60
更多編輯台推薦新聞：