工程會：破億元業務費遭凍 大型公共建設恐無法發包

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（中央社記者賴于榛台北18日電）立法院在野黨團擬大刪總預算，行政院公共工程委員會今天表示，遭凍結業務費計新台幣1億375萬餘元，將導致重大工程，如捷運、鐵路立體化、污水系統等無法順利推動，也影響流標專案檢討會議的舉行，大型公共建設恐無法發包執行。

工程會今天透過新聞稿指出，工程會負責全國公共工程計畫與基本設計審議，但今年度遭凍結的業務費預算達1億375萬餘元，凍結數目龐大，不確定能否如期解凍。

工程會說明，業務費減半後，將導致重大工程，如捷運、鐵路立體化、污水系統等無法順利推動，也造成流標專案檢討會議正常召開，影響所及，大型公共建設無法發包執行，地方基礎建設無法完善，嚴重影響提升民眾生活的公共設施進程。

此外，工程會表示，未來全國各採購標案如生爭議，因預算凍結一半，致無法支應申訴、調解及行政諮詢所需費用，政府採購爭議案件審議量能、品質及採購效益銳減，對參與政府採購廠商權益將有重大影響，間接導致與政府往來各種廠商的經濟損失。

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工程會也是技師法主管機關，工程會強調，在缺乏足夠經費運作下，將影響技師及顧問公司證照業務推動，對全國約3萬名技師及1000多家顧問公司權益產生影響；原先工程會欲協助優良公共工程廠商赴海外進行拓點，但海外發展業務費減半後，也會間接影響公建周邊產業的發展。

工程會提到，包括國家公共工程金質獎的推動也將受影響，恐嚴重打擊各優良機關、廠商，以及職人的士氣，同時節能減碳、電子採購網認證等標案預期也無法決標，將影響工程節能減碳推動，以及採購網的資訊安全。（編輯：張若瑤）1140118