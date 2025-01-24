藍稱卓榮泰點名部會拍片攻擊藍白 政院否認

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（中央社記者溫貴香、賴于榛、蘇思云台北24日電）國民黨立委王鴻薇質疑行政院長卓榮泰昨天院會一一點名部會，要求拍攝影片，把預算刪減所出現的問題來攻擊藍白。行政院發言人李慧芝澄清表示，昨天在院會6都首長都在場，完全沒有立委指控的內容，只有部會首長陳述遭到刪凍預算後可能引發的困難。

李慧芝回應記者提問時表示，對於立委的指控，她深感疑惑，因為部會首長在審議預算時都有在委員會與委員溝通，拍片或者圖卡也都是因為要解釋立委的刪減案恐怕會造成的民生衝擊。

此外，她進一步表示，昨天在院會6都首長也都在場，完全沒有立委指控的內容，只有部會首長陳述遭到刪凍預算後可能引發的困難，卓榮泰也都一一打氣慰勉。

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同時，針對媒體報導海纜斷裂延燒，數發部長黃彥男金門跑馬拉松等爭議，數發部今天澄清，黃彥男近日受金門縣政府邀請前往參加相關活動，是為關心離島通訊及其數位環境硬體建設與應用發展等，視察金馬澎等離島的數位發展及通訊韌性本來就是既定年度政策，未來也會持續進行。

數發部說明，黃彥男是應金門縣長邀約拜訪，18日跟19日留在金門參加活動，因為適逢周末，無法拜訪立委，但黃彥男都有持續和部門主管、立委通電話以及用LINE溝通預算。（編輯：楊凱翔）1140124