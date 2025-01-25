春節勗勉桃消 總統：許願救災零死亡及零重大傷害

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（中央社記者葉臻桃園25日電）總統賴清德今天至桃園市政府消防局第二救災救護大隊暨中壢分隊春節勗勉時，許願今年消防救災零死亡、零重大傷害，並請內政部修改消防相關法規、立院排優先法案、儘速三讀通過。

賴總統致詞時說，消防人員英勇救災，有時甚至犧牲生命，不僅是罹難者家庭，社會也感到悲傷；在2025年的今天大家共同許一個願、訂一個目標，今年台灣消防救災零死亡、零重大傷害。

賴總統說，桃園市是國門之都，也是工商大鎮，倉儲業很多，要請內政部長劉世芳協助修改相關消防法規、立法院排為優先法案、儘速三讀通過，屆時桃園市及全國其他縣市都能適用受惠。

賴總統也說，除了倉儲外，桃園市其他化學、易燃物的工廠也多，工廠本身需要有自主消防救災演練，若發生火災，也要有人員向救災的消防員簡報，必須要讓消防員在進入火場前就能確實掌握火場狀況，多管齊下將傷亡降至最低。

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賴總統說，桃園市長張善政有提到桃園消防運用AI人工智慧，讓救護車能迅速達到醫院，內政部可以把桃園的成功運用經驗分享給其他縣市，大家共同努力，讓台灣更安全、社會更穩定、更進步。

賴總統也說，桃園即將舉辦2025台灣燈會，消防單位的工作量也倍增，桃市府團隊做了完整的規劃，消防局也有相關演習，相信可以把工作做到最好，讓來參加台灣燈會的民眾有最安全的保障。（編輯：李淑華）1140125