賴總統台南參香發福袋 盼助地震受災戶速回復生活

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）總統賴清德今天到台南廟宇參香發放福袋時表示，特別為台南市玉井、楠西等受地震影響民眾祈福，中央救災辦法比照去年花蓮0403震災辦理，盼助受災民眾趕快回復正常生活。

賴總統下午安排行程到天壇天公廟、西港慶安宮、新營太子宮參科及發放福袋，吸引大批民眾早早到場排隊，首站在中西區天壇天公廟人潮爆滿，排隊人龍延伸到附近巷弄，警方及廟方動員大批人力協助疏導及維持秩序。

賴總統致詞表示，今天回到台南，除了向神明祈求台灣國泰民安、風調雨順，更特別為玉井、楠西等近日受地震影響民眾祈福，也向台南市長黃偉哲率領的市府團隊加油打氣。

賴總統說，前幾天親自到災區現場看，發現情況比電視、媒體報導的還嚴重，因此第一時間就宣布，中央政府對玉井、楠西等受災地區的救災辦法，比照去年花蓮0403地震辦理，不因範圍、程度和花蓮不同而有差別，因為對每一戶受影響民眾來說，都是一樣嚴重。

賴總統指出，中央政府會和地方共同合作，將對民眾影響降到最低，並迅速完成重建工作，讓受災民眾趕快回復正常生活。

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他說，今天也發一元福袋向大家拜年，希望除了得到神明保佑，也能獲得一元福袋的福氣，在新的一年平安、順利、快樂過日子，也很感謝大家長久支持，台南這個都市需要大家繼續打拚，國家也需要大家繼續守護。

賴總統表示，當前世界局勢變化多端，國內也面臨很多挑戰，需要府城民主聖地的鄉親和國家、政府站在一起共同打拚，讓台灣繼續邁進，繼續走入世界、看見未來。（編輯：郭諭儒）1140129