中國身分證代辦據點 劉世芳：正調查3到5間公司

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（中央社記者高華謙台北5日電）網紅八炯揭露台灣人拿中國身分證，且台灣有申辦據點。內政部長劉世芳今天說，目前已約談30多人調查是否有中國身分證，也發現北中南都有類似公關公司代辦中國身分證，目前調查約3到5間，正在查是否違反兩岸人民關係條例。

Yahoo TV「齊有此理」節目今天播放與劉世芳訪談預錄內容。針對八炯影片揭露有20萬名台灣人等著拿中國身分證。劉世芳表示，這個數目是有點誇張，但只要相關資料確認有人拿到中共身分證就會約談，目前已約談30多人，過年前已有2人到3人被取消戶籍，關於國籍與健保部分也會同步通知外交部與衛福部，一切按國籍法與戶籍法處理。

針對在台灣申辦中國身分證據點，劉世芳表示，已發現北中南都有類似公關公司或諮詢顧問公司幫忙辦理，也發現這些公司打著以福建為主的某公司的廈門或台灣分公司，內政部正在查有無違反兩岸人民關係條例，因為如果要在台灣與中國各自成立公司或分公司，要以兩岸人民關係條例申請，這些正在查察當中，數量約有3到5間。

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劉世芳表示，若民眾被發現持有雙重戶籍，內政部會詢問民眾要保存哪個戶籍，如果限期內未回答，就照台灣法律處理，原則就是兩者不得兼得。

針對國民黨桃園市議員詹江村指自己有中國身分證，遭移民署限期在1月17日前說明。劉世芳說，詹江村指已經在社群網站臉書（Facebook）說明，但這不符合行政程序法，因此已再度發文請詹江村以公文或相關證明文件面談說明，「時間快到了」。（編輯：翟思嘉）1140205