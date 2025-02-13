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地震釀火災燒毀建築 監察院糾正東華大學管理失當

2025/2/13 13:24（2/13 13:53 更新）
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圖為監察院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北13日電）國立東華大學理工學院建築因0403地震引起火災燒毀。監察院說，東華大學化學系實驗室化學品貯存不當，導致消防人員難以進入搶救，東華大學難辭管理失當責任，因此糾正東華大學，並要求教育部督促各校加強實驗室管理。

東華大學理工學院一館D棟內的實驗室因去年0403地震引發火災，化學物質延燒超過20小時，導致D棟整棟全毀，校方決定異地重建，預計今年9月完工啟用。

監委賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津今天透過新聞稿表示，經實地履勘發現，東華大學理工一館B棟物理系第一時間掌控火勢而滅火，D棟化學系卻因實驗室內化學品貯存不當、化學品櫃未妥適固定、未設置化學品清單以及未適當執行應變等，導致消防人員難以入室搜尋火點搶救。

監委說，此外，又因存放書籍、化學品及化學氣體管線連通，造成火勢蔓延及爆炸，東華大學難辭管理失當責任。且這與教育部民國108年4月編訂「學校實驗室一般注意事項及安全指引」、職業安全衛生法等相關規定有別，確實有怠失。

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監委說，教育部應持續精進大專校院實驗室管理督導，以完備學校環境安全衛生及防救災工作，並增進校園化學事故處置與應變能力。

另外，針對花蓮縣消防局搶救過程，監委說，這次災害搶救過程歷時20多小時，消防局初期聯繫實驗室管理員、現場配置及資訊取得等過程，可知消防局對於實驗室場所危險程度及資訊掌握，仍有未盡完備之處。（編輯：蘇志宗）1140213

賴鼎銘
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