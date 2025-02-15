韓國瑜18日協商總預算 吳思瑤籲在野不要砍斷橄欖樹

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（中央社記者溫貴香台北15日電）立法院長韓國瑜在總預算案審查報告送出前，18日將召集朝野協商，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，三讀通過議案要轉圜存在巨大困難，但執政團隊不放棄任何可能性，也呼籲在野黨，國家是人民的、預算是全民的，這些都無關顏色，怎麼善後需要大家有共識、有智慧。

總統賴清德10日召集五院院長會商國政後，立法院日前發出通知，韓國瑜將於18日召集朝野黨團協商總預算案。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，在總統召開院際協商後，各院都有高度共識，透過溝通、化解總預算案僵局，不要讓各個部會窒礙難行。韓國瑜在總預算案送出之前，與行政院長卓榮泰再次會面，行政院當然希望有所轉圜，所以，敲定18日召集朝野協商。

吳思瑤說，大家都心知肚明，三讀通過的議案要有所轉圜，當然存在著巨大的困難，但執政團隊不會放棄各種可能性。韓國瑜願意召開朝野協商，在野黨種下了總預算惡凍惡刪的惡因，全民跟國家正在承受惡果，作為受害者的行政部門都想方設法，想要再做努力。

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她表示，始作俑者就是立法院，立法院當然有職責共商解方，不要好不容易搭建起來溝通橋梁，在野黨卻急著把橋拆了，看到韓國瑜、卓榮泰遞出的橄欖枝，在野黨不必急著要把橄欖樹給砍了。

對於18日排定的協商，吳思瑤呼籲，國家是人民的，預算是全民的，無關顏色，怎麼善後需要大家有高度的智慧。她說，看到黃國昌一再用風涼話面對，希望始作俑者更應承擔起責任。（編輯：楊蘭軒）1140215