基隆立委林沛祥、議員張之豪 罷免連署書送件

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）罷免國民黨基隆市立委林沛祥及罷免民進黨基隆市議員張之豪的團隊今天分別至中選會送件。林沛祥表示，會做好立委該做的事。張之豪指出，國民黨想要的是為轉移惡搞國家的焦點。

林沛祥表示，他向來都尊重公民團體的決定，既然提議書已送交中央選舉委員會，他準備回到選區爭取民意支持，並做好立委該做的事。

他指出，「該質詢的要質詢，該推動的法案要推動」，當然該審查的預算也不會落後，一定會做好立委工作，幫基隆爭取更多權益與福利。

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張之豪晚間透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，國民黨想要的，就是用各種方法來轉移焦點，而真正的焦點只有一個，國民黨在惡搞國家的伎倆已被更多人看見，基隆市的通勤族因國民黨狂刪預算，面臨客運可能停班的巨大災害，各大建設也因國民黨在立法院癱瘓國家的作為而停滯不前。

他說，尊重國民黨要罷免他，但他會完全不變，把市議員工作做好，唯有如此，才對得起每名服務過的人、每一雙握過的手及每一個對這塊土地疼惜的心。（編輯：戴光育）1140218