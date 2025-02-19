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罷免案提議查詢單惹民怨 南投選委會：2/20寄達即可

2025/2/19 13:14（2/19 14:21 更新）
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圖為3日上午各地罷免團體前往中選會送件，大量的連署書擺放在中選會外，等著送上樓。中央社記者徐肇昌攝 114年2月3日
圖為3日上午各地罷免團體前往中選會送件，大量的連署書擺放在中選會外，等著送上樓。中央社記者徐肇昌攝 114年2月3日
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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投縣選委會13日、14日上午寄出罷免案提議查詢單，17日前要寄回，有民眾反映17日收到就是寄回期限，且未如新聞稿所寫附雙掛號回郵。對此，選委會今天表示，20日寄達即可。

南投縣選舉委員會14日發布新聞稿表示，13日起寄送查詢單及回郵信封，請收到查詢單民眾勾稽確認後，將查詢單於17日前寄回南投縣選委會（已附雙掛號回郵）；民進黨南投縣議員沈夙崢指出，有民眾發現查詢單14日才寄出，隔天是週末，17日收到就是寄回期限。

沈夙崢也指出，南投縣選委會13日寄出查詢單，17日前要寄回，中間卡一個週末。另外，選委會公告附雙掛號回郵，但民眾收到查詢單，裡面卻附平信回郵，完全沒謹慎對待查詢單重要性，還有民眾查詢單無故被退回，她呼籲選委會嚴守中立，不要灰色地帶動作頻頻。

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「ALL罷馬志工團」昨天晚間發布聲明表示，民眾回報收到卻是平信回郵信封，為避免寄丟，還自行貼補掛號郵資寄回，南投縣選委會不一致言行造成民眾困擾和擔憂。縣選委會要求查詢單17日前寄回，但扣除假日，僅有14日、17日為郵局工作日，民眾實際可辦理時間遭極度壓縮，涉利用程序手段拖延及壓縮作業時間。

南投縣選委會今天向中央社記者表示，查詢單載明17日前依所附回郵信封寄回彙整，但選委會是21日一早開會確認名單，因此最遲20日寄達查詢單即可。另外，若附雙掛號回郵，民眾需至郵局寄出，經內部檢討，採附平信回郵信封，民眾投入郵筒即可，14日新聞稿「有點簡寫」，本意是雙掛號寄出，附回郵信封。（編輯：李錫璋）1140219

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南投縣選舉委員會13日、14日寄出罷免案提議查詢單，17日前要寄回，而有民眾反映17日收到就是寄回期限，且未如新聞稿所寫附雙掛號回郵，對此選委會19日表示，20日寄達即可。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年2月19日
南投縣選舉委員會13日、14日寄出罷免案提議查詢單，17日前要寄回，而有民眾反映17日收到就是寄回期限，且未如新聞稿所寫附雙掛號回郵，對此選委會19日表示，20日寄達即可。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年2月19日
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