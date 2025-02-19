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馬祖記號票頻傳 監委：有效票認定應限縮在圈選欄內

2025/2/19 17:36
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（中央社記者高華謙台北19日電）監委表示，馬祖在選舉時，出現大量蓋在號次、相片等特定位置的「記號票」，有心人士疑常以此賄選；中選會對有效票認定標準過於寬鬆，應將有效票限縮於蓋在圈選欄內或須碰到邊線，至於蓋在號次、相片等欄位就不屬有效票。

中選會副主委陳朝建說明，對此並無評論，針對各界不同聲音都會予以聆聽，依法辦理選務。

監察院今天公布監委林郁容、范巽綠的調查報告指出，馬祖在111年地方選舉，出現多張蓋在候選人號次、人像，或多次蓋章的選票，這在當地俗稱「記號票」，且因馬祖選舉人口數少，有心人士疑常以此換票、賄選，嚴重影響選舉公平性；福建連江地方法院判決也證實「記號票」存在。

監委提到，此問題在馬祖已存在多年，仍無法有效解決，是因中選會歷年函頒的「選舉票有效與無效之認定圖例」規定，「圈選於每一候選人欄各格內，能辨別為圈選何人者，仍應屬有效票」，對有效票的認定標準顯過於寬鬆。

監委表示，中選會有修正認定圖例必要，應將有效票限縮於蓋在圈選欄內或至少須碰到圈選欄邊線，而圈選在號次欄、相片欄、姓名欄就不屬有效票，就如同相片規格不符標準，就不能辦理護照。

監委解釋，也可參照民國92年修正的總統選罷法規定，「所圈位置全部於圈選欄外或不能辨別為何組者，為無效票」，據以修正現行公職人員選罷法及總統選罷法規定。

至於執行層面，監委認為，印製選票時，可把圈選欄邊線加粗、或用明顯顏色，並在選票上加註警語「圈選於圈選欄外，為無效票」，選舉前可加強宣導，投票當天也能在各票所張貼標語提醒等。而在選務教育訓練時，也可以特別提醒選務人員注意。

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調查報告指出，中選會函復，現行選罷法規定，投票圈選於號次欄、相片欄、姓名欄內或多次蓋章者，只要是得以辨認為何人，都應視為有效。這是為了限制開票與計票者恣意解讀選票效力，要讓民意充分展現。因此不能以防弊立場，認為投票者圈選印文稍逾矩度，就推論應視為無效票，這有違法條規定的有效推定原則。

據中選會函復，92年間法務部為防杜賄選及暴力介入選舉，因此修改總統選罷法，規定只有在圈選欄內圈選者才是有效票，結果93年總統選舉首度適用時，無效票數竟高達33萬多張，比上一屆總統選舉多出近3倍，因此後來又回復舊條文並沿用至今。如果限縮有效票認定，似乎無法助選務人員認定，且恐生爭議。（編輯：張若瑤）1140219

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