拚優先修法 國民黨：逾77%民眾挺長照保險取代賦稅制

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨智庫今天公布最新民調，有77.3%民眾支持長照賦稅制改保險制，黨主席朱立倫說，台灣應該趕快改推長照保險制，智庫已完成相關法案，國民黨在本會期將推出長照保險修法，類似比照全民健保，每名民眾每月負擔是全民健保的1/4至1/5之間，大約增加新台幣100元。

國民黨智庫今天召開長照保險制民調發布記者會，針對長照賦稅制改保險制，民調顯示有77.3%民眾支持，不支持率則為14.8%。

朱立倫在會中表示，長照議題是全民議題，已討論幾10年，國民黨與民進黨10年前針對長照2.0還有辯論討論，當時他說日本已經放棄預算制改採保險制，各國也走向長照保險制，日本、韓國都在推動，但民進黨說要推長照3.0，繼續走預算制，但只以一些不穩定的稅收，再加上政府提撥的一點錢來做長照。

朱立倫說，近年台灣長照人口增加5倍，很快會到10倍，每個家庭萬一有長輩倒下或失智、失能，每月要負擔的金額至少為3至4萬元以上，照顧長輩至少要花幾百萬元，長輩們又不願意讓子女負擔，因此長照悲歌不斷發生，因此台灣應趕快推動長照保險制。

朱立倫表示，國民黨智庫已經完成相關法案，且具體可行，將類似比照全民健保，每名民眾每月負擔是全民健保的1/4至1/5之間，每月負擔大約增加100元，這樣長照保險制度才能可長可久。

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此外，朱立倫預告，國民黨智庫下週將公布有關還稅於民的民調結果，新加坡已經宣布還稅於民，是第6次還稅於民，很多國家也在做，台灣為何就不能做到。至於有關還勞工7天假的問題，有哪些假應還給人民，國民黨也會做民調了解。

國民黨此次民調執行時間為2月10日至12日，有效樣本為1069份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.97%。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1140220