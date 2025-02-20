林岱樺辦公室遭搜索 民眾黨團：助理費成鬥爭工具

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北20日電）民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費，國會辦公室、服務處今天遭檢調搜索。民眾黨立法院黨團今天指出，民代助理費制度存在法律模糊空間，一日不解決就難以建立客觀秩序，更會成為政治鬥爭清算的工具。

有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺疑因涉詐領助理費，她的國會辦公室與地方服務處今天上午遭檢調兵分多路搜索。民進黨發言人吳崢今天表示，尊重司法調查、勿枉勿縱。

民眾黨團今天透過聲明指出，面對民進黨台北市議員陳怡君和林岱樺兩案，民進黨中央態度微妙，陳怡君案裝沒事，林岱樺案則火速由民進黨發言人出來說「尊重司法調查，勿枉勿縱」，回應力道強弱有別，卻都難以不讓人聯想到派系鬥爭與高雄市長民進黨初選角力。

民眾黨團指出，若是人頭助理詐領本來就天理難容，但民代助理費制度也確實存有許多法律模糊空間，以高虹安助理費一案為例，連高等法院日前都向憲法法庭聲請釋憲。

民眾黨團指出，高院認為「民代公費助理費與加班費的定額支用界定模糊，且立法院組織法第32條第1項規定牴觸憲法明確性原則，導致民代一不小心就觸法」，也因為明確性不足，檢察官經常對助理費片面理解，進而可以認定犯罪事實並予以起訴，這樣的模糊，早就讓助理費變成用來政治偵防、司法追殺的工具。

透過 Google News 追蹤中央社

民眾黨團指出，法界原本還期待憲法法庭能從實務與制度面進行通盤檢討，沒想到大法官卻僅以數頁報告草率回應不受理，如今民進黨從中央到地方民代也涉入助理費疑雲，想再用同樣的理由申請釋憲或辯解，恐怕也會嘴軟無力。

民眾黨團指出，憲法法庭無視法官與人民的求助，卻對執政黨的政治性議題貼心服務到家，民代助理費制度面問題一日不解決，就無法建立客觀的法律秩序，讓民代經常在不確定的定義上走鋼索，人人自危，更成為當權者拿來對付政敵，政治鬥爭清算的工具。（編輯：蘇志宗）1140220