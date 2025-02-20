危老容積獎勵辦法修正放寬適用 8216棟、27萬戶受惠

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（中央社記者高華謙台北20日電）配合都更條例修正，內政部修正通過「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」，放寬為實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地，可以危老重建且適用原建築容積獎勵，預估8216棟6層樓以上合法建築物、約27萬戶受惠。

為加速921大地震前的建物更新，立法院會10月三讀修正通過都更條例第65條，放寬實施容積管制前，已掛號申請建照的建築基地，也可適用容積認定。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，內政部次長吳堂安表示，配合都更條例第65條修正通過，部務會報今天通過「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」第2條、第12條之1。

吳堂安說，適用對象由現行針對實施容積管制前已興建完成合法建築物，放寬為實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地，預估全國8216棟6層樓以上合法建築物、共約27萬戶，可透過危老重建方式進行重建，且適用原建築容積獎勵。

吳堂安表示，這可增加921前耐震不足的建物重建誘因，並提高建築物所有權人參與重建意願，有助提升全國建物耐震設計及保障民眾居住安全。

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內政部說，這次修法將原建築容積定義，放寬為「已掛號申請建造執照」者，擴大原建築容積獎勵適用範圍，提高整合誘因；也明訂申請中案件仍得適用修正後規定，保障民眾權益。

內政部表示，修正草案將依法制作業程序，於近日發布施行。（編輯：蘇龍麒）1140220