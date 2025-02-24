權利回復基金會通過63件申請 賠償金近1.5億元

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（中央社記者高華謙台北24日電）權利回復基金會今天表示，21日召開董事及監察人會議，通過62件被害者生命或人身自由賠償金申請案，以及1件財產所有權被剝奪申請案，總賠償金額近新台幣1.5億元。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會透過新聞稿表示，第2屆第1次董事及監察人會議21日舉行，會中通過董事長張文貞、執行長孫斌續任。張文貞期許，基金會強化推廣業務，確保符合資格被害者及家屬都能獲得應有賠償及名譽回復。

基金會說明，第1屆董事會共完成約7000名申請人權利回復申請案，賠償金額總計已超過56億元。

基金會表示，截至今年1月底，就威權統治時期國家不法行為致被害者生命或人身自由受侵害申請案，累計受理2337件，其中2036件獲得賠償、57件撤回申請、49件因申請人不符資格或其他要件駁回。

基金會說，針對財產所有權被剝奪案件，截至1月底已受理282件、其中22件已通過賠償，另有45件撤回申請、152件駁回，駁回案件多為判決未宣告沒收，或雖有宣告沒收但後經國防部准免沒收等，依現有資料也查無財產因國家不法行為遭剝奪的狀況。

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基金會表示，名譽回復證書申請案通過數近9成，截至1月底累計受理3293件，現已通過2897件；可持該證書至各戶政事務所辦理被害者戶籍資料加註名譽回復記事。

基金會指出，適逢228事件78週年，應謹記歷史傷痕、從中反省，深化人權價值並延續自由與和平。（編輯：楊蘭軒）1140224