副總統：盼國際合作 讓每個人公平享受數位時代機會

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（中央社記者溫貴香台北24日電）副總統蕭美琴今天表示，台灣致力確保數位發展應符合人權與民主價值觀，並打造一個優先保障個人自由、避免濫用的數位環境，期盼與國際合作，縮小數位與科技上的差距，讓每個人都能有公平享受數位時代的機會。

蕭副總統下午出席「2025 RightsCon 全球數位人權大會」開幕式以英語致詞指出，在人權及政治自由方面，台灣被評比為亞洲最開放、最民主的社會之一；但台灣絕不會將此視為理所當然。

她表示，曾親身經歷世界上持續最久、長達37年的戒嚴時期，也見證過政治迫害，而台灣的國家人權博物館正是見證台灣艱辛民主化歷程，以及人權奮鬥重要里程碑的地方。

副總統提到，1996年台灣首次總統直選，中國人民解放軍發動軍事演習，對台灣海峽周邊發射飛彈，企圖威脅剛萌芽的民主，類似這種威嚇一直存在，且規模與強度不斷升級。

她分享說，在那個年代，她和許多在美國求學的台灣留學生，利用當時仍處於發展初期的網際網路技術進行組織動員與資訊傳播，此努力也引起「彭博商業週刊」的關注，並刊登題為「台灣人以有線網路對抗霸凌」的報導。

副總統表示，時至今日，台灣依舊站在民主與科技交會的最前線，台灣深知網際網路與數位科技擁有推動進步、提升透明度與賦權的巨大潛能，但也深刻意識到這些科技發展所帶來的挑戰，這些挑戰將考驗台灣維護自由與開放社會的韌性與決心。

她強調，作為亞太地區民主的燈塔，台灣致力於推動數位自由、網路普及與負責任的科技應用。開放的網路環境、強大的公民社會與透明的治理機制，使台灣能夠制定創新的數位政策，從參與式民主倡議，到利用科技對抗錯假訊息。

副總統表示，台灣已經準備好透過人工智慧的發展，拓展政府與社會的想像範圍，但維護數位權利的過程並非沒有阻礙，台灣在數位領域持續面臨威脅，企圖破壞台灣的民主及自由的生活方式。

她指出，持續不斷的網路攻擊及假訊息戰，是最迫切的挑戰之一，這些行動手段企圖削弱民主機制、動搖社會穩定。隨著地緣政治的緊張局勢加劇，台灣仍是國家級協同性數位攻擊的主要目標，包括政府機關與關鍵基礎設施遭受網路入侵，乃至刻意散布的假訊息，企圖影響輿論並製造社會分歧。

副總統表示，人工智慧與大數據的崛起，也帶來新的倫理與安全挑戰。這些技術雖然提供龐大的經濟與社會發展機會，但同時也引發隱私、監控與演算法偏見等問題，尤其是在修正主義及極權主義國家的侵略之下，這些問題更顯得棘手。

副總統說，台灣致力於確保數位發展應符合人權與民主價值觀，並打造一個優先保障個人自由、避免濫用的數位環境。

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此外，副總統指出，台灣面對的另一項挑戰，不僅是全球數位落差，也包括人工智慧的落差。儘管某些科技領域的發展已取得突破，但也看到，全球仍有許多社群缺乏足夠的數位工具與保護機制，使其難以在瞬息萬變的資訊與經濟環境中充分參與。

副總統強調，因此，台灣主張加強國際合作，縮小數位與科技上的差距，確保每個人都能夠公平地享受數位時代的機會。她期盼，所有與會者積極參與深入討論、交換寶貴意見，攜手尋找創新解決方案，共同強化數位領域的人權保障。（編輯：林克倫）1140224