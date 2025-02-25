提醒國民黨不分區立委別鬧事 朱立倫：沒特定指誰

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨主席朱立倫昨天在立法實務研討會閉門會議提及，罷免戰開打，某些不分區立委「別鬧事」。朱立倫今天表示，他沒有指任何特定的一位，每一位不分區立委都要成為區域立委的助力。

國民黨昨天舉辦立法實務研討會，據透露，朱立倫在閉門會議中向黨籍立委喊話，不要害怕罷免的威脅，並提醒罷免戰開打，每名區域立委壓力都很大，要不分區立委「勿鬧事」，不要讓綠營有見縫插針的機會。

朱立倫今天受訪時表示，他沒有指任何特定的一位。大家都應同心協力共推重要的民生法案，區域立委很辛苦，要經營地方還要在立法院打拚，不分區立委要協助區域立委，他是從正面的角度，不要有任何的負面做法，這是他特別提醒的。

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媒體詢問，美國總統川普（Donald Trump）積極介入俄烏戰爭，但談判桌上卻沒有烏克蘭，這給台灣什麼樣的警示。朱立倫說，3年前，民進黨不斷宣傳「今日烏克蘭，明日台灣」，不斷宣揚這樣的議題，怎麼最近都不講了，應該請民進黨解釋什麼叫做「今日烏克蘭，明日台灣」。

此外，媒體報導，若立法院副院長江啟臣2026年選上台中市長，副院長缺額待補，研判國民黨立院黨團總召傅崐萁將劍指立法院副院長。朱立倫說，對國民黨而言，現在最重要的是把民生議題顧好，明年再討論各地縣市長選舉，至於相關議題，等未來發生的時候再討論。（編輯：謝佳珍、楊凱翔）1140225