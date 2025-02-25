川普對烏政策改變 外交部：美重申對台安全承諾

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（中央社記者楊堯茹台北25日電）川普對烏克蘭政策轉變，外界擔憂美台關係發展。外交部北美司長王良玉今天表示，美國歷任政府皆重申對台安全承諾，川普政府也數度強調台海和平重要性，台灣將持續積極推動台美關係。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，美國總統川普（Donald Trump）近日對烏克蘭政策轉變，批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3年來對化解衝突毫無貢獻，美方對台立場是否也會有所調整。

北美司長王良玉回答，美國歷任政府皆依據「台灣關係法」及「六項保證」重申對台灣的安全承諾，近期美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也於受訪時再次重申。

王良玉說，另外，川普政府上任以來，已在美日峰會、美日韓三國外長聯合聲明的場合，強調維繫台海和平與穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，並反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，同時也表達對台灣有意義參與國際組織的支持。

王良玉強調，外交部及相關政府部門將持續積極推動台美關係，並持續展現自我防衛的決心及強化自我防衛的能力，達到以實力達致和平的目標。

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此外，媒體關切，川普1月20日上任後不久，下令暫停對外援助計畫90天，川普政府日前又釋出先前凍結的53億美元外交援助，主要用於安全和反毒計畫，包括用於台灣計畫的8.7億美元。

王良玉對此則表示，外交部持續在關注新任川普政府各項相關政策的進展，也與美方保持很良好的溝通及聯繫。外交部並無進一步補充資訊。（編輯：翟思嘉）1140225