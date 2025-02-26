王成機接國家公園署長 劉世芳：期許深化生態保育

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（中央社記者高華謙台北26日電）內政部長劉世芳今天說，國家公園署長由內政部地政司長王成機接任，期許國家公園署持續深化生態保育與文化資產保存，未來更能在淨零轉型扮演重要角色。

內政部國家公園署今天舉行署長布達交接典禮。劉世芳說，感謝代理署長陳貞蓉辛勞付出，新任署長王成機擁有測量、土地管理、土木工程、環境治理專業及經驗，期許國家公園署未來能在淨零轉型扮演重要角色。

劉世芳表示，國家公園署自民國112年9月成立以來，除了既有國家公園也將濕地與海岸納入保育架構，讓台灣生態環境永續發展。去年0403地震造成太魯閣國家公園嚴重災損，國家公園署立即啟動復原計畫，在行政院全力支持下，投入超過新台幣30億元分階段重建，也將強化園區內科技防災機制，提升基礎設施安全。

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劉世芳說，國家公園、濕地與海岸是台灣關鍵自然碳匯與碳吸存場域。國家公園署已啟動碳匯盤點，國家公園每年可吸存超過303萬公噸二氧化碳；希望國家公園署積極透過生態復育、濕地保護與海洋治理等方式，發揮自然碳匯最大效益，為國家淨零轉型貢獻更多力量。

劉世芳表示，期許國家公園署在王成機帶領下，強化和地方及國際夥伴合作，透過與地方政府、民間團體、學術機構及社區居民協作共同行動，讓台灣國家公園成為世界矚目典範。（編輯：謝佳珍）1140226