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財劃法影響 財政部：育兒與租金補貼每月恐少數千元

2025/2/27 14:12
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（中央社記者高華謙、賴于榛台北27日電）行政院將針對財劃法修法提出覆議。財政部今天說，新修財劃法使中央政府平均要刪減28%預算，例如公托補助每人每月最高新台幣1萬3000元可能減到9100元；租金補貼每戶每月最高補貼8000元可能減至5600元。

立法院去年三讀修正通過財政收支劃分法，中央須新增釋出3753億元給地方。立法院日前已將財劃法三讀條文與114年度中央政府總預算同步送至行政院。

行政院長卓榮泰今天出席行政院會後記者會表示，經過審慎研議，財劃法第8條、第16條之1與第30條，對於中央政府有3項窒礙難行之處。

卓榮泰說，首先是調整各級政府稅收劃分，大幅削減中央可運用財源，直接改變中央與地方財政結構，卻未併同檢討事權分配，造成中央部分施政項目無法順利推動或延續。

卓榮泰表示，第2，修正統籌分配稅款分配方式，進一步擴大城鄉差距，背離財劃法立法本旨，修正仍容有矛盾，欠缺具體明確。第3，大幅增加地方自治財源，又規定中央不得減少給地方的一般性補助款項與金額，非常不合理。

卓榮泰，第4，這次修正未考量施行應有準備作業期間，不利各級政府預算秩序維護與執行，因此行政院會依憲法規定，呈請總統核可，移請立法院覆議。

針對財劃法影響，財政部次長阮清華舉例，中央政府114年總預算歲出達3.1兆元，假設扣除法定義務支出1.8兆元，只剩1.3兆元，如果完全沒有救濟手段，等於中央政府平均要刪減28%預算，將造成很大衝擊。

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阮清華說，除了國防支出可能受影響，育兒津貼原本每人每月5000元到7000元可能縮減；公共托育補助每人每月7000元到1萬3000元可能減到4900元至9100元；租金補貼每戶每月最高補貼2000元至8000元，可能減至1400元到5600元間，其他許多項目可能也都會受影響。

阮清華也說，針對財劃法修正草案，預計今天會發出通知邀集地方政府開會，也希望地方政府用合理、和平方式提出有建設性意見。（編輯：翟思嘉）1140227

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