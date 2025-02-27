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卓榮泰盼中央地方共商財劃法修法 財部今發開會通知

2025/2/27 14:33
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（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院今天除對財政收支劃分法修法條文提出覆議，行政院長卓榮泰也表態，願意啟動新一波修法討論，讓中央、地方共商財劃法修法，討論出一部合理、可行、可長可久的財劃法。

財政部次長阮清華說明，今天就會發出開會通知單，邀集地方政府近期內討論財劃法修正方向。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年度中央政府總預算有窒礙難行之處，今天透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，將移請立法院覆議。

除對財政收支劃分法修法條文提出覆議，卓榮泰今天出席行政院會後記者會時表示，他在院會中特別向列席的6都代表說明，行政院對於財劃法一直有方案、也有準備積極與地方政府進行充分討論，只是在立法院上會期時，行政院苦無機會就討論階段性內容與大家達成階段性部分方案。

卓榮泰解釋，討論財劃法是不希望中央、地方未來財政運作出現預算調適困難，所以希望能與地方共同啟動新一波對於財劃法實質討論的會議，期待經由這樣程序討論，討論出一部合理、可行、可長可久的財劃法。

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財政部次長阮清華出席政院會後記者會時補充指出，財政部在這次修法之前，曾多次召開相關會議，邀集中央地方討論修法方向，像是統籌稅款分配指標原超過80項指標，討論後已限縮到剩下3個，後續也將持續討論權重，可惜溝通尚未結束，立法院就提出修法。

阮清華強調，財劃法是中央與地方財政收支劃分的根本大法，財政部沒有放棄持續溝通，今天就會發出開會通知單，邀集地方政府近期內討論財劃法修正方向，同時也徵詢學者專家意見，希望中央地方都能在完整準備情況下，充分討論與溝通。（編輯：張若瑤）1140227

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