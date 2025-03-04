台灣性平週10日登場 逾40個NGO赴紐約分享經驗

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（中央社記者楊堯茹台北4日電）聯合國「婦女地位委員會」大會10日登場，外交部攜手NGO於大會期間在紐約舉辦「台灣性別平等週」系列活動，有超過40個NGO與地方政府共60多位代表，將舉辦32場平行會議，分享台灣性平倡議與政策實行經驗。

第69屆聯合國「婦女地位委員會」大會（CSW）將於10日至21日在紐約登場，非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋上午於記者會宣布，外交部今年持續與台灣NGO合作，將於CSW大會期間在紐約舉辦「台灣性別平等週」（TGEW）系列活動。

今年系列活動呼應今年CSW大會聚焦聯合國第4次世界婦女大會通過的「北京宣言暨行動綱領」歷來性平實施成果，將以「民主柔韌領導、自由揮灑文化」為主軸，向世界展現台灣長期推動性別主流化、致力推動性別平等的成就。

康嘉棋表示，重頭戲「台灣女力文化之夜」訂於美東時間12日晚間6時（台北時間13日上午6時）在駐紐約辦事處舉辦，以「台灣主場活動：慶祝女性的韌性與進步」為題，展現台灣在性別平等領域的成就，邀請多位重量級貴賓分享台灣近年響應國際思潮、落實性別主流化以來的全球承諾與在地實踐。

康嘉棋說明，TGEW活動另安排無任所大使、2019年國際奧會女性與體育獎得主劉柏君，從自身與台灣經驗出發，探討全球性別平等的下一步，以及白鷺鷥文教基金會董事長盧佳慧舉辦多媒體鋼琴演奏會，展現台灣女性在環境保護、族群共融及和平議題上的關懷與貢獻。

康嘉琪指出，今年台灣計有超過40個NGO與地方政府共60多位代表，將在CSW大會期間舉辦32場NGO CSW平行會議，與國際社會分享台灣各界性別平等倡議與政策實行經驗。

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康嘉棋提醒，活動現場將設置「台灣女力展」，透過台灣各項性平數據亮點及進程，展現台灣性別平等亮眼發展成果。本活動屆時將在外交部YouTube及FB同步直播，相關系列活動資訊參考：https://www.tgew.org/。

外交部強調，自2020年起與婦權會共同辦理「台灣性別平等週」系列活動，期間婦權會X平台@WomensRightsTW發起性別平等倡議，以#TaiwanforHer及#EqualityTaiwan進行線上串聯，並關注外交部Facebook與X等社群平台，共同推廣台灣性別平等成就，呼籲全球共同落實性別平等的永續發展目標。（編輯：張若瑤）1140304