中共8機艦台海周邊活動 8顆空飄氣球擾台
2025/3/8 09:44
（中央社記者吳書緯台北8日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機2架次，並偵獲共艦6艘，總計中共8機艦持續在台海周邊活動，並偵獲8顆中共空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。
國防部今天公布中共空飄氣球活動，共偵獲8顆中共空飄氣球進入台灣防空識別區，空飄氣球出現時間自昨天上午9時15分至昨天下午5時40分，部分空飄氣球自台灣海峽一路向東飄行，飄越台灣本島上空後飄行至太平洋上空。
根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時55分至昨天上午10時25分，在台灣海峽空域偵獲中共2架次主戰機。
透過 Google News追蹤中央社
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部同時預告中共運載火箭發射活動，中共10日將於西昌衛星發射中心發射運載火箭，飛行方向朝向西太平洋，且會經過台灣防空識別區（ADIZ）。（編輯：翟思嘉）1140308
- 中共8機艦台海周邊活動 8顆空飄氣球擾台2025/03/08 09:44
- 2025/01/22 21:47
- 2025/01/07 18:22
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
20架次共機傍晚起越中線擾台 配合共艦戰備警巡