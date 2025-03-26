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25共機逾越海峽中線6共艦擾台 國軍嚴密應處

2025/3/26 10:05
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（中央社記者楊堯茹台北26日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機27架次，有25架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，及共艦6艘，總計中共33機艦，持續在台海周邊活動。

國防部指出，25日上午6時至26日上午6時止，偵獲共機27架次，其中有25架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，及共艦6艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

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根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，25日上午6時10分至26日凌晨12時40分，在台灣海峽空域偵獲中共主戰機、直升機及無人機21架次，其中19架次逾越海峽中線；以及25日上午8時10分至晚間8時20分在西南空域偵獲中共主、輔戰機及無人機6架次。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：張良知）1140326

#共機
#海峽中線
#國防部
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