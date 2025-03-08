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中正紀念堂議題 先採空間轉型過渡計劃

2025/3/8 11:41（3/8 12:38 更新）
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三軍儀隊在民國113年7月起，於中正紀念堂前民主大道實施禮兵巡查及訓練展示。（中央社檔案照片）
三軍儀隊在民國113年7月起，於中正紀念堂前民主大道實施禮兵巡查及訓練展示。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北8日電）政府續推轉型正義，行政院2月核定函頒「轉型正義階段政策重點策進方案」，推出強化還原歷史真相、續推中正紀念堂轉型、深化轉型正義教育，以及省思歷史4大目標，而中正紀念堂部分，短中期將以空間轉型的過渡計畫，鬆動現狀地景威權性及空間使用的想像。

行政院2月核定函頒「轉型正義階段政策重點策進方案」，除回顧轉型正義既有成果及經驗，並提出新階段展望，盼明確國家現階段推動轉型正義的整全取徑（holistic approach），完備政策體系。

政院官員指出，策進方案將有強化還原歷史真相、續推中正紀念堂轉型、深化轉型正義教育，以及省思歷史4大目標。實際推動上，將由4小組推動跨部會整合，包含行政院推動轉型正義會報，現有的中正紀念堂轉型推動專案小組，將著重處理推動中正紀念堂轉型，目前短中期將採空間轉型的過渡計畫，藉以鬆動現狀地景的威權性及空間使用想像。

官員表示，事實上，銅像大廳儀隊去年7月15日起也已至戶外操演，逐步降低對個人的威權崇拜意涵。

會報也將新設還原歷史真相小組，負責推動強化部會業務的還原歷史真相面向、重新檢視各機關歷史，並確立還原歷史真相的穩定機制。

另外，官員指出，人權處將邀集部會籌組深化轉型正義教育工作小組，以及省思歷史記憶工作小組，藉以分類分階推進、加速威權象徵處置，並由點至面串連不義遺址空間記憶，且由民主人權角度補充詮釋文化資產。

至於推動轉型正義的法制面部分，官員表示，促轉條例將全文修正，並更名為國家推動轉型正義法，這部分已經研擬一段時間，將於完善後推出修法，藉以確立國家推動轉型正義整體藍圖，並賦予各部會穩定辦理業務的法據。

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此外，威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例已施行，不義遺址保存條例等待立院審議中，官員表示，後續還有備受關注的制定「加害者識別及處置專法」以及推動中正紀念堂組織轉型必要的相關法制需續推。

策進方案中其餘個別政策則包含，教育部賡續推動「國家轉型正義教育行動綱領」；文化部研訂「不義遺址保存活化行動策略」；原住民族委員會研訂「戰後原住民族轉型正義強化方案」；以及人權處研訂「促進轉型正義基金策略計畫」，並銜接國家發展委員會據以辦理。（編輯：翟思嘉）1140308

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