國際婦女節 總統：落實性別主流化精神 打造更友善自由環境

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（中央社記者溫貴香台北8日電）今天是國際婦女節，總統賴清德表示，在中央機關內，國會女性立委比例是亞洲第1，行政院及所屬機關學校進用女性的比例也超過一半，達到50.7%。政府會持續努力，落實性別主流化的精神，打造更友善、更自由的環境。

副總統蕭美琴也在臉書發文表示，打破性別框架並不是一件容易的事，政府將加速行動，持續打造更公平、更包容的環境。

總統今天在臉書發文表示，現在，性別平等已經是台灣社會共同的成就。依據經濟合作與發展組織（OECD）的報告，台灣的社會習俗性別指數位居全球第6、亞洲第1，而在中央機關內，除了國會女性立委的比例是亞洲第1，行政院及所屬機關學校進用女性的比例也超過一半，達到50.7%。

總統說，人權進步是國家發展的重要基石；性別平等，更是一個社會多元尊重的展現。所以致力和友邦國家一同推動婦女賦權計畫，協助當地女性提升就業技能，幫助更多女性實現自己的夢想。

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總統表示，政府會持續努力，落實性別主流化的精神，打造更友善、更自由的環境，讓每一位生活在這塊土地的人，都能自由地綻放生命光彩；希望生活在這塊土地的每個人，都能更自由、自信地追尋夢想。

副總統蕭美琴也在臉書發文表示，今天是國際婦女節，作為女性副總統，她知道打破性別框架並不是一件容易的事，但腳步不會停下，政府將加速行動，持續打造更公平、更包容的環境。願每位女性都能「從心自由」，活出最精彩的自己，讓女力成為台灣最進步的力量。（編輯：翟思嘉）1140308