國軍立即備戰操演17日起展開 部隊實兵演練

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（中央社記者吳書緯台北11日電）中共持續對台軍事恫嚇，並破壞海底電纜等灰色地帶襲擾行動，國防部長顧立雄日前透露，國軍會以「立即備戰操演」應對共軍。軍方人士今天證實，國軍17日起將進行為期5天的立即備戰操演，各部隊將會進行實兵操演。

顧立雄日前指出，中共持續對台灣進行軍事恫嚇和壓迫，讓台灣不團結、失去抵抗意志，這是中共最高的戰略；國軍有針對共軍作為進行相對性的操演，去想像中共意圖後，馬上應對，即為「立即備戰操演」，也會做計畫性的備戰操演。

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軍方人士今天指出，國軍各部隊17日起進行為期5天的立即備戰操演，此次操演規模為全面性，部隊也會至相對應的位置進行演練；換言之，民眾17日起將有機會在營區外目擊相關操演進行。

此外，顧立雄日前也說，國軍今年漢光41號演習將以灰色地帶應處至縱深防禦作戰為發展基礎，並調整演習期程，電腦輔助指揮所（電腦兵推）延長為14天，實兵演練增加至10天，藉以有效提升國軍執行聯合作戰計畫的任務能力。（編輯：謝佳珍）1140311