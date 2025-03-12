卓榮泰赴立院報告財劃法修法覆議案 罕見未受訪

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（中央社記者王揚宇台北12日電）行政院長卓榮泰今天赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢，但卓榮泰會前未像往例，在立法院議場後門接受媒體聯訪才進場，而是邊走邊回答幾個問題後，便進入議場。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修法覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

今天開會的時間為上午9時，而卓榮泰受邀到立法院報告及備詢，通常是在8時50分左右抵達立法院議場後門，並站在定點接受媒體聯訪後，才會進入議場，但他今天未在定點受訪，而是邊走邊回應媒體提問下，進入議場。

媒體問到，外傳行政院將於總預算、財劃法修法覆議案失敗後，配合民進黨中央規劃下鄉宣講，罷免宣講是否每一場都會去。卓榮泰說，他還沒有排入行程。

至於台北市長蔣萬安稱要推班班有鮮奶，政府是否有預算。卓榮泰說，「很好啊、地方政府應該這樣做，很好」。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年度中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

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卓榮泰當時表態，願意啟動新一波修法討論，讓中央、地方共商財劃法修法，討論出一部合理、可行、可長可久的財劃法。

立法院會3月7日表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案投票日期，由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將在11、12日處理。（編輯：蘇龍麒）1140312