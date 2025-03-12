加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
財劃法修法覆議案 藍白人數優勢聯手否決
首頁 / 政治
財劃法
新聞專題
財劃法1/278
首頁 / 政治

財劃法修法覆議案 藍白人數優勢聯手否決

2025/3/12 17:38（3/12 17:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院會12日下午進行總預算、財劃法修法覆議案記名投票表決，民進黨團總召柯建銘（中）持選票準備進入圈票處。中央社記者鄭清元攝 114年3月12日
立法院會12日下午進行總預算、財劃法修法覆議案記名投票表決，民進黨團總召柯建銘（中）持選票準備進入圈票處。中央社記者鄭清元攝 114年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北12日電）行政院針對財劃法修法提出覆議，立法院會今天舉行記名投票表決，藍白挾人數優勢，在下午5時33分已有超過57位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，覆議案遭否決；目前仍在開票中。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

立法院下午召開院會，針對財劃法修法覆議案進行記名投票表決，會議主席、立法院副院長江啟臣在下午4時12分宣告開始布置投開票所，下午4時16分開始領票、投票，投票截止時間為下午5時45分，如果全體立委在此時間前投票完畢，就會提前開票。

目前各黨在國會的席次，國民黨加上無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席；民進黨有51席；台灣民眾黨原有8席，但在吳春城請辭立委後，因遞補的劉書彬尚未宣誓就職，因此目前僅有7席。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。1140312

延伸閱讀
財劃法覆議案 傅崐萁質詢不滿綠委錄影爆口角 韓國瑜籲尊重覆議案若不過 卓榮泰：有最好準備也有最壞打算財劃法覆議案若不通過下一步 卓榮泰：盼提新版本綠盼藍白挺總預算財劃法覆議案 若失敗將提釋憲
立法院
財劃法覆議案 卓榮泰：立委不應只為選區不為國家柯建銘：大罷免與下鄉宣講看來無關 但互為表裡
高金素梅
修選罷法原民立委缺額就補選 高金素梅：無關大罷免泰安鄉溫泉旅館開發案遭質疑 苗縣府：依法審查
財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
財劃法覆議案 卓榮泰：立委不應只為選區不為國家
23
更多編輯台推薦新聞：