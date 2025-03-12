財劃法修法覆議案 藍白人數優勢聯手否決

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（中央社記者陳俊華台北12日電）行政院針對財劃法修法提出覆議，立法院會今天舉行記名投票表決，藍白挾人數優勢，在下午5時33分已有超過57位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，覆議案遭否決；目前仍在開票中。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

立法院下午召開院會，針對財劃法修法覆議案進行記名投票表決，會議主席、立法院副院長江啟臣在下午4時12分宣告開始布置投開票所，下午4時16分開始領票、投票，投票截止時間為下午5時45分，如果全體立委在此時間前投票完畢，就會提前開票。

目前各黨在國會的席次，國民黨加上無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席；民進黨有51席；台灣民眾黨原有8席，但在吳春城請辭立委後，因遞補的劉書彬尚未宣誓就職，因此目前僅有7席。

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中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。1140312