人權會：預算遭刪近97% 嚴重戕害業務推動

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（中央社記者溫貴香台北13日電）國家人權委員會今天表示，人權會預算遭刪減96.93%，已嚴重戕害人權業務推動，且違反巴黎原則所強調的國家人權機構的獨立性，亞太地區國家人權機構論壇（APF）也表達關切。

由28國人權機構組成的「亞太地區國家人權機構論壇」（APF）11日在官網發布聲明表示，對台灣國家人權委員會預算遭大幅刪減表達嚴正關切，呼籲台灣應合乎憲法架構與國際標準，並確保人權會財政獨立和持續運作。

國家人權委員會上午舉辦「預算刪減達96.93%，衝擊不利處境群體權益」記者會，由人權會副主委王幼玲、國際特赦組織台灣分會理事長林仁惠、中華民國身心障礙聯盟理事長牛暄文主持。

王幼玲表示，台灣人權倡議行動落後世界潮流數十年，經過公民團體與人權會的努力，慢慢與國際人權組織建立網絡與合作關係，現在正是關鍵時候，應該更積極向前，但人權會對於114年預算遭大幅刪減感到憂慮，多項民間團體共同關切的重要工作計畫必須中斷，同時也中斷台灣無法再以觀察員身分實體參與APF年會，喪失與APF各會員國國家人權機構交流的機會。

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人權會委員田秋堇提到，台灣好不容易成為APF觀察員，與APF溝通時，人權會不得不說明原來預計的經費沒有了，無以為繼，APF覺得事態嚴重，因此發表聲明，「不是我們告洋狀，而是預算被刪將近97%，驚動世界各地的國家人權組織」。

林仁惠表示，預算大幅刪減不僅對政府運作產生影響，對人權保障構成嚴重威脅，最直接的受害者就是社會上不利處境群體或弱勢族群，沒有足夠的資源落實平等反歧視、提供社會保障等基本服務，造成人權倒退，衝擊民主體制。（編輯：謝佳珍）1140313