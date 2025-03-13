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蘆洲南北側開發 國土署：若遷果菜市場應提變更方案

2025/3/13 20:09（3/13 20:58 更新）
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圖為蘆北農業區中正路側。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北13日電）新北市長侯友宜喊話中央儘速核定蘆洲南北側整體開發案。國土署說，目前新北市府尚未補辦公開展覽程序，也未提出原三重果菜市場異地重建後的具體調整內容，若果菜市場決議搬遷，新北市政府應同步提出變更方案。

媒體報導，新北市長侯友宜今天喊話，希望中央儘速核定蘆洲南北側整體開發案。

內政部國土管理署強調，本案自民國109年起，中央已召開6次專案小組會議，因涉及三重果菜批發市場遷建的重大轉變，為確保當地民眾權益，國土署於去年就透過新聞稿請新北市政府先補辦公開展覽程序，並針對內政部都委會原審定的三重果菜市場原地重建案應同步重審。

國土署說，依目前新北市府所提送資料，還沒踐行補辦公開展覽程序，也沒有提出原三重果菜市場異地重建後的具體調整內容，因此仍請市府積極配合辦理後，內政部都委會將再協助加速審議。

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國土署表示，三重果菜市場原地重建案已通過內政部審議，新北市府無視已審議通過案件的回饋條件，逕自將應「原地重建」的三重果菜批發市場規劃遷至蘆洲案公展草案的公園用地，此一重大異動調整，需審慎積極處理。

國土署說，專案小組審議時已提醒市府恐衍生當地民眾反彈，為符合民眾參與精神，已行文建議市府先補辦公開展覽，本於權責向當地民眾溝通說明遷建計畫，以充分說明及溝通；另若果菜市場決議搬遷，原案同意都更條件就與原審竣不同，新北市政府應同步提出變更方案，才可加速審議，以避免延宕在地發展、影響市民權益。（編輯：林興盟）1140313

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