瑞辛納對話與談受矚目 徐斯儉：有助台印關係

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（中央社記者李晉緯新德里18日專電）印度媒體報導國安會副秘書長徐斯儉在瑞辛納對話擔任與談人，並指這是台灣高階官員首度到印度公開參加有官方色彩的活動。徐斯儉告訴中央社記者，印度知道台灣的重要性，若能有進一步合作，將有助提升雙方正式關係。

印度外交部與新德里智庫「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation，ORF）聯合主辦的瑞辛納對話（Raisina Dialogue），被認為是印度版「玉山論壇」，昨日起到19日在新德里進行。

印度十分重視瑞辛納對話，獲邀與會者包括現任或前任國家元首、軍事指揮官、產業界領袖、學者、戰略專家、重要智庫的代表等，總理莫迪（Narendra Modi）17日晚間還與來訪的紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）共同主持開幕儀式。

在台灣與印度互設代表處30週年之際，徐斯儉雖以台灣民主基金會顧問身分出席瑞辛納對話，但獲邀擔任開幕場次的與談人，可見主辦單位有別於以往，對台灣的重視日增。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，徐斯儉這次獲邀在「瑞辛納對話」中擔任與談人，或許是台灣官員首次到印度公開參加官方活動，並提到與徐斯儉同行的，還有遠景基金會執行長賴怡忠等人。

報導表示，徐斯儉是近幾個月內，前往美國會見美國總統川普（Donald Trump）交接團隊相關人士的台灣高階官員之一，並說台灣高階安全官員到訪印度，通常不會獲得公開承認，且知情人士指出，台灣官員過去雖曾參加過瑞辛納對話，但都始終保持低調，也未曾有公開行程。

徐斯儉接受中央社記者訪問時，針對此事作出回應，他表示，自己已經參加瑞辛納對話好幾次了，每次到印度也都會安排必要的會面，這些活動對於促進台灣與印度的關係有非常大的幫助，這幾年台灣在印度的能見度及重要性也逐漸增加。

徐斯儉提到，台灣與印度關係升溫，跟台灣許多公司到印度投資也有關係，尤其印度政府想發展半導體產業，而全球晶片生產的領頭羊就是台灣，「他們知道這個重要性。」

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徐斯儉認為，印度有非常多軟體方面的人才，台灣則是擅長生產硬體，兩國在經濟上有很高的互補性，尤其未來在發展人工智慧（AI）的時候，雙方若能進一步合作，前景將非常看好，「如果台（灣）印（度）之間的關係進一步發展的話，我相信印度政府也會更加重視台、印之間正式的雙方關係。」

瑞辛納對話又被稱為「雷崗對話」，會議探討的內容主要是針對國際社會在地緣政治與地緣經濟上面臨的挑戰，參加這次瑞辛納對話的，有來自125個國家或地區的3500多名代表。（編輯：高照芬）1140318