前澳洲駐台代表：世界面臨挑戰 肯定台灣努力提升韌性

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（中央社記者楊堯茹台北20日電）前澳洲駐台代表露珍怡今天表示，台灣得來不易的民主需被保護，各國深化與台灣在供應鏈等領域的合作，有助維護台灣安全；世界面臨嚴峻挑戰，應加強自身實力，她肯定台灣為加強民主及提升社會韌性等所做的努力。

露珍怡（Jenny Bloomfield）來台參加17、18日舉行的第8屆「玉山論壇」，這是她離任後第二次回到台灣，今天離台前，透過電子郵件接受中央社訪問。

露珍怡於2021年至2023年擔任澳洲駐台代表。她回想，儘管當時面臨COVID-19疫情等挑戰，很榮幸任內澳台關係在各領域明顯深化。澳台共享民主價值、開放、多元的社會以及密切經貿關係，澳洲是台灣長期、可靠的能源、資源、農業等夥伴。澳台民間交流很緊密，為澳台關係與友誼提供堅實的基礎。

她強調，台灣是印太地區領先的經濟體與民主社會，澳台在深化彼此的連結，同時也致力於建立以規則為基礎、開放、包容及穩定的印太地區。台灣的民主自由得來不易，值得欽佩，也需要被保護。

被問及他國能如何幫助維持民主台灣，她指出，深化與台灣在能源轉型、技術、供應鏈、提升韌性等領域的合作，並繼續投資自身優勢，有助於維護台灣的安全，守護區域和平穩定的現狀。

露珍怡昨天與前總統蔡英文會面。她說，與蔡英文就澳台關係進展交換意見，包括貿易、文教、科技、性平以及人權議題，另就區域團結促進和平穩定和繁榮進行討論。

總統賴清德去年上任後成立全社會防衛韌性委員會，日前更承諾將國防預算提升至GDP的至少3%。露珍怡肯定表示，台灣致力於保護民主自由人權與民主生活方式，為加強民主及提升社會韌性等所做的持續努力，值得讚嘆。

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露珍怡指出，世界正面臨嚴峻挑戰，從健康危機、氣候變遷、網路不安全及假訊息、社會分裂等問題加劇，到威權主義擴張以及戰爭衝突，「我們需要加強實力，投資自己的優勢，並與合作夥伴共同努力」，建立基於規則與合作的世界，維護民主自由、和平穩定與繁榮。

露珍怡說，澳洲正在投資自己的優勢，提升實力，並藉澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、四方安全對話（Quad）、東南亞經濟戰略等深化區域夥伴關係，對區域的安全穩定與繁榮作出貢獻。（編輯：謝佳珍）1140320