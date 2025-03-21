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花蓮議員質疑台北聯絡處成傅家道場 縣府：勿政治操弄

2025/3/21 16:34（3/21 20:51 更新）
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花蓮縣政府在台北設立聯絡處多年，方便與中央部會聯繫、爭取資源，但民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，花蓮縣府台北聯絡處內擺設神像，質疑國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚夫婦用花蓮公帑在台北打造私人道場。（胡仁順提供）中央社記者張祈傳真 114年3月21日
花蓮縣政府在台北設立聯絡處多年，方便與中央部會聯繫、爭取資源，但民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，花蓮縣府台北聯絡處內擺設神像，質疑國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚夫婦用花蓮公帑在台北打造私人道場。（胡仁順提供）中央社記者張祈傳真 114年3月21日
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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮縣府在台北設立聯絡處多年，方便與中央部會聯繫、爭取資源。但議員質疑，場地放置國民黨立院黨團總召傅崐萁的花籃，擺設神像，成傅家台北道場。花縣府回應，勿政治操弄。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順今天臉書貼文「開箱」花蓮縣府台北聯絡處，附上影片介紹。胡仁順說，上月到台北開會，順道去縣府公費設置的台北聯絡處，拍攝影片還被聯絡處人員質疑用途。

花蓮縣府台北聯絡處招牌為「花蓮Hualien House」位於鎮江街3-1號2樓。胡仁順說，「不看不知道，看了嚇一跳，好幾尊佛像，明顯是被虔誠敬拜的」，且辦公室內很多花籃寫著「傅總召」，明顯是傅崐萁經常前往、關係密切且當成自己辦公室。

胡仁順說，傅崐萁跟花蓮縣長徐榛蔚夫婦用花蓮公帑在台北打造私人道場，讓在花蓮拜個沒完的傅崐萁，也能在台北就近拜拜。縣府每年花新台幣288萬預算做私人道場跟傅崐萁合署辦公是不合理的，接下來會提案要求花蓮縣府刪除這筆預算。

花蓮縣府今天聲明回應，自民國92年時任縣長謝深山任內設立台北聯絡處，地點鄰近立法院，以利與中央部會聯繫協調爭取建設資源，全國各縣市都有類似聯絡據點，盼勿政治操弄。

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議員質疑台北聯絡處放置多尊神像成私人道場且擺放傅崐萁物品。花蓮縣政府新聞科長李冠霆今天受訪回應，除了開會使用的辦公空間，其餘空間只是休息空間。

媒體詢問，花蓮縣府台北聯絡處是否開放民眾使用，李冠霆表示，主要目的是供縣府與中央開會協調使用，若縣民有使用需要，可以透過縣府協助，未來縣府會持續善用台北聯絡處強化跟中央溝通，為縣民爭取更多建設。（編輯：謝雅竹）1140321

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民進黨花蓮縣議員胡仁順（左）日前到花蓮縣府台北聯絡處，發現內部放置國民黨立院黨團總召傅崐萁的花籃，擺設神像等，他表示，將提案要求花蓮縣府刪除這筆預算。（花蓮縣議員胡仁順提供）中央社記者張祈傳真 114年3月21日
民進黨花蓮縣議員胡仁順（左）日前到花蓮縣府台北聯絡處，發現內部放置國民黨立院黨團總召傅崐萁的花籃，擺設神像等，他表示，將提案要求花蓮縣府刪除這筆預算。（花蓮縣議員胡仁順提供）中央社記者張祈傳真 114年3月21日
花蓮縣政府在台北設立聯絡處多年，方便與中央部會聯繫、爭取資源，但民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，花蓮縣府台北聯絡處內放置多尊神像，就像國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚夫婦的私人道場。（胡仁順提供）中央社記者張祈傳真 114年3月21日
花蓮縣政府在台北設立聯絡處多年，方便與中央部會聯繫、爭取資源，但民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，花蓮縣府台北聯絡處內放置多尊神像，就像國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚夫婦的私人道場。（胡仁順提供）中央社記者張祈傳真 114年3月21日
花蓮縣政府在台北設立聯絡處多年，方便與中央部會聯繫、爭取資源，但民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，花蓮縣府台北聯絡處內放置國民黨立法院黨團總召傅崐萁的花籃，且很多花籃寫著「傅總召」，明顯與傅崐萁關係密切，質疑該場地被傅崐萁當成自己的辦公室。（胡仁順提供）中央社記者張祈傳真 114年3月21日
花蓮縣政府在台北設立聯絡處多年，方便與中央部會聯繫、爭取資源，但民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，花蓮縣府台北聯絡處內放置國民黨立法院黨團總召傅崐萁的花籃，且很多花籃寫著「傅總召」，明顯與傅崐萁關係密切，質疑該場地被傅崐萁當成自己的辦公室。（胡仁順提供）中央社記者張祈傳真 114年3月21日
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