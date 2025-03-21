花蓮議員質疑台北聯絡處成傅家道場 縣府：勿政治操弄
2025/3/21 16:34（3/21 20:51 更新）
（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮縣府在台北設立聯絡處多年，方便與中央部會聯繫、爭取資源。但議員質疑，場地放置國民黨立院黨團總召傅崐萁的花籃，擺設神像，成傅家台北道場。花縣府回應，勿政治操弄。
民進黨籍花蓮縣議員胡仁順今天臉書貼文「開箱」花蓮縣府台北聯絡處，附上影片介紹。胡仁順說，上月到台北開會，順道去縣府公費設置的台北聯絡處，拍攝影片還被聯絡處人員質疑用途。
花蓮縣府台北聯絡處招牌為「花蓮Hualien House」位於鎮江街3-1號2樓。胡仁順說，「不看不知道，看了嚇一跳，好幾尊佛像，明顯是被虔誠敬拜的」，且辦公室內很多花籃寫著「傅總召」，明顯是傅崐萁經常前往、關係密切且當成自己辦公室。
胡仁順說，傅崐萁跟花蓮縣長徐榛蔚夫婦用花蓮公帑在台北打造私人道場，讓在花蓮拜個沒完的傅崐萁，也能在台北就近拜拜。縣府每年花新台幣288萬預算做私人道場跟傅崐萁合署辦公是不合理的，接下來會提案要求花蓮縣府刪除這筆預算。
花蓮縣府今天聲明回應，自民國92年時任縣長謝深山任內設立台北聯絡處，地點鄰近立法院，以利與中央部會聯繫協調爭取建設資源，全國各縣市都有類似聯絡據點，盼勿政治操弄。
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議員質疑台北聯絡處放置多尊神像成私人道場且擺放傅崐萁物品。花蓮縣政府新聞科長李冠霆今天受訪回應，除了開會使用的辦公空間，其餘空間只是休息空間。
媒體詢問，花蓮縣府台北聯絡處是否開放民眾使用，李冠霆表示，主要目的是供縣府與中央開會協調使用，若縣民有使用需要，可以透過縣府協助，未來縣府會持續善用台北聯絡處強化跟中央溝通，為縣民爭取更多建設。（編輯：謝雅竹）1140321
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