中配議題成焦點 李明哲呼籲嚴格處理武統台灣言論

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（中央社記者賴于榛台北25日電）中配議題持續成為焦點，黑熊學院、反共護台志工聯盟今天舉辦記者會，呼籲將中配入籍年限由6年改8年。台灣人權工作者李明哲說，二戰後德國嚴格禁止宣傳納粹主義、第三帝國等，希望政府能嚴格處理鼓吹戰爭、仇恨，尤其武統台灣的言論。

「亞亞在台灣」劉姓中配涉武統言論遭令離境，她卻表態未要離境，且今天會赴內政部要求撤銷行政處分。黑熊學院、反共護台志工聯盟今天舉辦「反對中國享特權！中配入籍6改8、國安漏洞要嚴查！」記者會，李明哲、黑熊學院執行長朱福銘、網紅八炯、「山除薇害」領銜人陳柏宏皆出席；聯電創辦人曹興誠因身體抱恙未能出席。

今天記者會現場高喊「反對中國享特權、中配入籍要加嚴」，朱福銘指出，在台所有的外籍人士都沒有依親特權，因此才會呼籲要求中配入籍年限6年改8年，才符合平等。

八炯表示，他今天會赴內政部聲援內政部與移民署，並邀請一個已經取得中華民國國籍的中配，共同呼籲將舔共、武統中配驅逐出境。

李明哲說，1991年台灣宣告動員戡亂時期終止，但中國侵略台灣的意圖至今未變，且不斷透過武力，或是虛假訊息滲透台灣各階層，意圖摧毀台灣的民主自由。根據自由之家最新統計，中國擅長進行跨國鎮壓，利用海外僑民在西方社會恐嚇留學生、異議人士、外國政治人物，這種行為迫害國際秩序，損害民主制度，也引起國際關注與譴責，台灣不能當成若無其事。

他呼籲，牽涉中國的政策制定，必須把上述與中國有關的客觀事實列入考量，也包括中配入籍年限這樣直接與國家公民權有關的規定。

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李明哲說，二戰後德國嚴格禁止宣傳納粹主義、第三帝國等，法律明文禁止使用納粹旗，違反者將以煽動種族仇恨罪起訴；希望台灣政府對於鼓吹戰爭、仇恨，這種破壞言論自由、民主人權的言論立法管理，並嚴格處理武統台灣的言論。

李明哲強調，在台灣鼓吹中國武力入侵台灣不只中國國民，而這些言論不是白目、非常政治不正確而已，而是徹底破壞民主自由基石、泯滅人性。（編輯：張良知）1140325

黑熊學院、反共護台志工聯盟25日在台大校友會館舉辦 「反對中國享特權！中配入籍6改8、國安漏洞要嚴查！」記者會，網紅八炯（圖）表示，將赴內政部聲援內政部與移民署，並邀請一個已經取得中華民國國籍的中配，共同呼籲將舔共、武統中配驅逐出境。中央社記者趙世勳攝 114年3月25日