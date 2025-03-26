穩定物價 關鍵原物料稅負減徵措施延至9月底

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（中央社記者賴于榛台北26日電）為穩定民生物價，行政院副院長鄭麗君今天主持政院穩定物價小組會議，拍板延長關鍵原物料等稅負減徵措施至9月底，包含進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅等；另外，農業部也說明香蕉、木瓜等水果產能逐步恢復，價格可望持續回穩。

行政院晚間透過新聞稿指出，鄭麗君今天召開穩定物價小組會議，會中要求部會密切掌握清明應節農產品及民生物資價量情勢，並延長關鍵原物料稅負減徵措施至114年9月底。

鄭麗君說，國際農工原物料價格持續回穩，但考量國內外食費、食物類價格漲幅仍相對偏高，為維持民生物價穩定，加以須關注國際經貿情勢變化，因此延長關鍵原物料稅負減徵措施至9月底。

相關減徵措施包含免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；以及汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元，水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

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另外，清明時節將至，鄭麗君也要求農業部持續關注各項蔬果復耕情形，嚴密監控批發及零售端市場行情變動，落實各項調配措施，確保市場供貨無虞。

對於民眾關心水果價格上漲，農業部會中說明，香蕉及木瓜等水果主要受去年連續颱風豪雨導致產區災損且復耕期長，惟近期氣溫回暖，產能已逐步回復，價格已較2月回跌，預計5月將穩定供應，整體水果價格可望持續回穩。（編輯：林興盟）1140326