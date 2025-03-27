綠質疑25日院會無效要求朝野協商 韓國瑜允協調

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（中央社記者王揚宇台北27日電）民進黨立法院黨團不滿立法院會25日在表定開會時間結束後，通過由藍白立委提案，將反廢死及反戒嚴公投案逕付二讀，質疑會議違法、非法表決，今天行文立法院長韓國瑜要求召開朝野協商解決。韓國瑜說，會來協調。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等人今天上午先召開黨團記者會，提及上述訴求，並於下午在議場大門口張貼協尋韓國瑜、立法院秘書長周萬來的紙張後，也去韓國瑜、周萬來辦公室外張貼，並貼上民進黨團發函請韓國瑜召集朝野協商的「放大版」文件。

吳思瑤等人抵達韓國瑜辦公室外時，遇到韓國瑜要進辦公室，因此將放大版文件交給韓國瑜，並詢問韓國瑜昨天在哪，為何讓要表達意見的民進黨團成員空等整天。

韓國瑜說，「因為前天（立法院會）耳朵被你吼受傷了，職業傷害」。吳思瑤則說，「你不要冤枉我」。韓國瑜笑回，開玩笑。

韓國瑜向吳思瑤等人表示「好好好，我收到了、朝野協商我們會協調」，並說等等外賓馬上就要到了、要接待外賓後，進入辦公室。

吳思瑤、陳培瑜與民進黨立委范雲、鍾佳濱後續回民進黨團記者室開記者會，再度表達25日院會會議無效，因此表決無效等主張，也說明民進黨團發函請韓國瑜召集黨團協商的內容。

民進黨團發函主旨提到，3月25日立法院第11屆第3會期第6次會議，於議事日程排定會議時間結束後，仍繼續召開會議的違法行為，表達嚴正抗議，該次會議實為違法會議，相關決議並為無效決議。請韓國瑜就此召集黨團協商，在未有協商結論前，該次會議議事錄應不予確定，敬請鑒核。

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民進黨團的發函說明提及，韓國瑜、國民黨立法院黨團總召傅崐其及台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌等62名立委蓄意破壞國會秩序、損害國會尊嚴，應移送立法院紀律委員會議處。此外，周萬來等議事人員配合違法召開會議，目無法紀，違反公務人員服務法及行政中立，應移送法辦。

吳思瑤最後說到，在明天立法院會正式進行前，還有很多的攻防，民進黨團不會放棄每一個努力的機會，因為民進黨團要捍衛國會的民主程序，況且立法院不是國民黨開的、不是民眾黨可以圍事的，明天的會議見招拆招。（編輯：蘇龍麒）1140327