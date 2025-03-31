國史館公開第5批兩蔣日記 記載二戰開始與結束

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（中央社記者葉素萍台北31日電）國史館今天公開第5批兩蔣日記數位檔供外界使用，國史館說，2025年是第二次世界大戰結束80週年，這次開放的兩蔣日記正好分別記載了戰爭的開始與結束。

國史館發布新聞稿指出，兩蔣日記自2023年9月從美國史丹佛大學運回台灣後，國史館就依年代順序整理編目及數位化，因部分年度日記「原本」嚴重破損，為儘早提供應用，改以該年度「抄本」進行整編及數位化作業，並自2024年起按季對外公開。

國史館說，31日開放的兩蔣日記第5批資料，範圍為「蔣中正日記」（1934-1937年）原本1卷、抄本4卷，整編完成計1648件、2732個數位檔，以及「蔣經國日記」（1945-1946年）原本1卷、抄本6卷，整編完成計950件、1733個數位檔。

2025年是第二次世界大戰結束80週年，國史館說，這次開放的兩蔣日記正好分別記載了戰爭的開始與結束。「蔣中正日記」1936年抄本中，提及西安事變發動者張學良與楊虎城，要求蔣中正改變「攘外必先安內」的政策，立即對日抗戰。

1937年7月7日盧溝橋事變爆發，蔣中正於8日記述：「倭寇在盧溝橋挑釁，彼將乘我準備未完之時使我屈服乎」從日記可一窺七七事變後，走向全面抗戰發展歷程。

1945年8月6日及9日美國分別在日本廣島與長崎投下原子彈，亞洲戰事隨之終結。當時蔣經國正在莫斯科參加中蘇談判，「蔣經國日記」1945年抄本8月9日寫道：「美方在日本投擲原子彈，今蘇方又正式參戰，一般推測認為日本即將投降矣」，8月10日記事：「日本今日表示願意無條件投降」。

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9月2日，日本在東京灣正式簽署降書，標誌著第二次世界大戰與中日戰爭的軍事衝突正式結束。蔣經國首先想到的是他不幸死於戰爭中的母親毛福梅：「追念我母罹難血債尚未清算，此心慘痛，將永銘心版，畢生不忘。」

1946年12月，蔣經國與弟弟蔣緯國夫婦返鄉安葬毛福梅，蔣經國在日記中提及：「關於先母安葬之事，當以力求簡約為宜，但鄉人對此多不諒解，甚至謂我不孝......葬禮決從鄉俗。」葬禮結束後，蔣經國寫下：「顧家園之殘破，念國步之艱難，於先母喪事之既畢；痛定思痛，悲憤滿懷。撫今追昔，但覺前途茫茫，不知歸程何處矣。」（編輯：林興盟）1140331

國史館31日公開第5批兩蔣日記數位檔供外界使用，蔣中正日記原本民國26年7月8日至9日之記事，日本在盧溝橋挑釁及準備動員不避戰爭。（國史館提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月31日