綠不滿周萬來未赴司委會報告 提案譴責

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（中央社記者王揚宇台北2日電）立法院司法及法制委員會今天原邀請立法院秘書長周萬來等人就國會擴建等議題進行專題報告，但周萬來等人未出席，民進黨立委表示不滿，稱此舉迴避監督，因此提出臨時提案譴責，於現場無在野黨立委情況下通過。

立法院司法及法制委員會今天邀請周萬來列席就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告並備質詢，以及邀請立法院議事處長高百祥列席就「國會擴、遷建後議事廳之規劃」進行專題報告並備質詢。

委員會上午9時開會，立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄便說，立法院長韓國瑜代替周萬來寫一封信給委員會，內容提及周萬來不克前來。

韓國瑜所提書面資料提及，由於擴遷建案已列為黨團協商議題，他是協商會議主席，擴遷建案議題自宜於協商會議中處理，因此本次司法及法制委員會邀請立法院幕僚長及相關單位主管，未便出席尚祈諒解。

對此，民進黨立委柯建銘、吳思瑤、王義川、沈發惠、陳培瑜、莊瑞雄會中提出臨時提案，內容有3點，分別是嚴厲譴責周萬來、高百祥歷來議事不中立情事，又未出席今天的委員會，迴避監督；周萬來、高百祥違反公務員服務法，未恪遵國家法令、未善盡公務員忠誠義務，應移送懲戒；針對立法院赤化日益嚴重，危及國安，在此舉發，請高檢署進行偵辦。

莊瑞雄說，周萬來不來委員會的理由完全說不通，況且過去有很多案例顯示，議案進入黨團協商程序後，仍可以透過專題報告進行詢答。

莊瑞雄也說明今天為何會排專題報告的原因，在於原先排定的議程是審查行政院函請審議國家海洋科技營運中心設置條例草案，該案已於第6次立法院會付委審查，依照議事規則，倘若有黨團要提出復議，要在原案表決後的下次院會前提出，但第7次立法院會（3月28日、4月1日）並未成會，因此所有立委無法提出復議，換言之沒有經過復議期，無法排審。

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莊瑞雄表示，在此狀況下，他才變更議程排專題報告，「我毫無黨派考慮」，而且相信不管哪個黨派的召委，面對這樣的情況，只有變更議程在立法院內開會，排審其他法案或專題報告，或是到立法院外排考察等，但周萬來不來還搞失聯。

處理臨時提案時，民進黨立委將韓國瑜所提書面資料撕毀，在現場沒有國民黨、台灣民眾黨立委情況下，民進黨立委未提出異議，通過此臨時提案。莊瑞雄等人在委員會散會後，到周萬來辦公室表達相關訴求後離去。（編輯：翟思嘉）1140402